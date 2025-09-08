¿Qué ha pasado con Fer Castro en ‘Saber y ganar’? La explicación a su desaparición

Los espectadores de Saber y ganar celebraban el pasado miércoles el regreso del concurso presentado por Jordi Hurtado después de dos meses de vacaciones para preparar un nuevo plató. Tras el especial de regreso y la celebración de los 50 programas de Luis Felipe Blasco, todos esperaban que este lunes volviera todo a la normalidad, pero no ha habido tiempo. Fer Castro, concursante conocido por todos gracias a su paso por Pasapalabra y Cifras y letras, no ha aparecido en su cita en el plató. En su atril estaba Marc Mendoza, que acumulaba 18 programas de experiencia.

El gallego estaba muy cerca de convertirse en centenario, un título que le haría tener que abandonar el programa, al menos hasta el próximo aniversario, donde volverá, si sus compromisos se lo permiten, como concursante Magnífico después de haber pasado de los 10.000 euros acumulados. Con 92 programas estaba muy cerca de llegar a ese hito, pero habrá que esperar a que llegue ese momento.

Nada más arrancar el programa, Jordi Hurtado explicaba a los espectadores lo que estaba pasando: «Notarán ustedes hoy una importante ausencia. Fer Castro, que ha estado con nosotros durante 92 programas, no está», arrancaba diciendo.

«Confiábamos hoy en su presencia, pero no va a seguir su participación, de momento, con nosotros. Tiene, por supuesto, las puertas abiertas del programa para cuando decida volver. Mucha suerte y desde aquí un abrazo, Fer», de esta manera dejaba claro que todo bien y que cuando regreso a su puesto lo hará manteniendo su antigüedad y el dinero acumulado hasta ahora.

Aunque no han dado detalles, concursantes como Luis Felipe se han apresurado a mandarle un abrazo grande ante las cámaras e incluso a desearle «mucha suerte», por lo que se entiende que podría estar relacionado con algún tipo de examen.

No es la primera vez que un concursante de Saber y ganar tiene que abandonar el programa en mitad de su participación, muchos han sido lo que por culpa de los compromisos familiares o de los laborales deben pausar su participación. Hay que recordar que el concurso exige que se trasladen cada semana a los estudios de RTVE en Sant Cugat del Vallés, en Barcelona, donde pasan al menos dos jornadas de grabaciones, que se producen de lunes a viernes.

Esto es un problema para muchos, ya que no pueden pedir tantos días libres en sus puestos de trabajo para poder acudir al plató. Además, también necesitan tiempo para estudiar y prepararse los programas, algo que ya sabemos que también deben de hacer los participantes de Pasapalabra.

De esta manera Saber y ganar vive una pérdida muy importante, puesto que Fer Castro es uno de los concursantes más queridos por la audiencia gracias a su humor y carisma. El propio Jordi Hurtado ha bromeado con Marc Mendoza, su sustituto, que «Fer ha desaparecido», aunque en realidad se traba de una baja temporal.