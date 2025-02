Quién es Fer Castro, de ‘Saber y ganar’: su edad y su paso por ‘Pasapalabra’ y ‘Cifras y Letras’

Fer Castro fue durante 84 programas uno de los concursantes más queridos de Pasapalabra, pero su enfrentamiento contra Moisés Laguardia terminó por culpa de la Silla Azul en septiembre del año 2023. Aunque no pudo llegar a ser centenario y no ganó el bote, no sé fue con las manos vacías, llevándose 42.000 euros acumulados en su marcador. Meses después, reapareció en Cifras y letras, espacio en el que dejó muestra de su talento, pero que tuvo que abandonar por enfermedad. Pero su pasión por los concursos le ha llevado a seguir el camino de otros míticos como Javier Dávila, que es leyenda del espacio presentado por Jordi Hurtado. Este regreso es el momento perfecto para repasar su edad, sus estudios y lo que se sabe de su vida.

Nacido en Santiago de Compostela, a sus 27 años cursa un doctorado en Estadística y Genética. En su trabajo en la universidad de su ciudad le ha llevado a trabajar en proyectos de investigación para luchar contra el cáncer. Además, puede presumir de hablar varios idiomas: Inglés, alemán, italiano, español y gallego. En su paso por el programa de Antena no dudó en utilizar su altavoz para lucir camisetas con mensajes de apoyo hacia la comunidad LGTBI, además de defender la sanidad pública.

Admitiendo que la investigación no está especialmente bien pagada, en el programa de Roberto Leal explicó las razones que tenía para ir a televisión. «A mi edad, algunos tenemos un sueño loco, que es tener acceso a vivienda digna antes de los 40 años. Entonces, bueno, sobre todo uno que piensa en seguir la carrera investigadora, pues seguramente es un plan a futuro más sostenible, lógico y probable ganar el bote de un concurso de televisión que la carrera investigadora», dijo en sus primeros días en el concurso.

Fer Castro ya es una cara de ‘Saber y Ganar’

El 11 de febrero de 2025 el gallego ha vuelto a televisión, esta vez después de esperar su momento para entrar en espacio de las tardes de La 2, el concurso más complicado de los que hay en antena. «Vengo desde Santiago, ha sido una tirada de viaje hasta llegar aquí para grabar, pero muy contento de estar aquí», una broma que hacía, debido a que el programa se graba en los estudios de RTVE en Barcelona.

Al ser preguntado por su formación, ha dejado impresionados a los espectadores y rivales: «La vida me había llevado del grado a hacer dos másteres, uno en estadística y otro en genética. En el doctorado combiné ambas cosas. Y ahora hace poquito he terminado con el título de doctor, que no curo a la gente, pero está bien igual».