¿Qué ha sido de Fer, el último expulsado de ‘Pasapalabra’? Así es su nueva vida ahora

Fer, el exconcursante gallego eliminado de Pasapalabra, ha dejado huella entre los espectadores del concurso presentado por Roberto Leal. Su particular sentido del humor y naturalidad le sirvieron para ganarse el corazón de millones de espectadores que siguen con ganas de saber qué está siendo de su vida después del programa.

El hueco que dejó en el plató fue enorme tras confirmarse su eliminación, provocando las lágrimas de Moisés, su rival hasta ese momento. Lo cierto es que lejos de tener una gran rivalidad, ambos consiguieron forjar una gran amistad, por lo que el gallego le pidió que ganase el bote ahora que él no podrá aspirar.

Hoy he hecho algo que me había prometido no hacer jamás: leer comentarios sobre mi periplo catódico.📺Para mi sorpresa, lejos de ‘haters’ y alharacas, he encontrado centenares de muestras de apoyo, que estoy recibiendo por múltiples vías. Sirva este hilo para daros las GRACIAS🌈 pic.twitter.com/TyzXPdWhEu — Fer Castro Prado ➡️ mastodon.social/@FerCPr (@FerCPr) September 22, 2023

Hay que recordar que Fer compaginó su participación en el programa con su trabajo como investigador y estudiando de un doctorado, un esfuerzo que le terminó pasando factura. Además de los viajes y los horarios imposibles, debía estudiar para rendir al máximo en las pruebas.

Según ja explicado en una entrevista concedida a La Voz de Galicia, su paso por el concurso «fue una odisea, sobre todo al final, cuando el cansancio físico y mental era enorme. He grabado sin parar, tomo un avión para ir a una conferencia en otro país y vuelvo a grabar».

Espera, eso sí, que su experiencia haya servido «para visibilizar las condiciones precarias de los investigadores, incompatibles con proyectos vitales». Esta reivindicación fue una de las primeras que hizo en su llegada al programa, cuando aprovechó las cámaras para denunciar los bajos sueldos: «Recibí 42.000 euros brutos del concurso, más de lo que recibe cualquier investigador durante todo su doctorado».

¿Qué hará Fer después de su eliminación de Pasapalabra?

Tal y como anuncia en la citada entrevista, el dinero ganado gracias a su paso por la televisión le servirá para continuar con sus planes de futuro con mayor tranquilidad: «Ahora escribiré la tesis y luego, con las ganancias, me mantendré mientras busco un postdoctorado en Berlín».

Sobre un regreso a Pasapalabra en un futuro, algo que ya han hecho otros concursantes míticos como Orestes, Nacho Mangut o el propio Moisés, tiene claro que no es una prioridad ahora mismo. «A corto plazo quizás me vea más en otro formato, no necesariamente de concurso, y a medio plazo… ¿quién sabe?», asegura.