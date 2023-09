“Te pido que ganes el Bote”: la petición de Fer a Moisés en su amarga despedida de ‘Pasapalabra’

Hacer unos días saltaban todas las alarmas entre los espectadores de Pasapalabra al emitir una promoción en la que anunciaban una semana emocionante. Aunque muchos pensaban en un posible Bote, la sorpresa fue que Fer se despidió del programa de forma inesperada con un emocionante discurso para decir ‘adiós’ a su rival Moisés ante la atenta mirada de los famosos invitados.

Tarde de lágrimas la que se ha vivido en el concurso de Antena 3 cuando el gallego perdió en la Silla azul, la temida prueba en la que los concursantes se juegan su continuidad. Tras 84 programas no consiguió superar el duelo con Fernando, el que ya es el nuevo concursante.

Roberto Leal no daba crédito, ya que se trataba de algo completamente inesperado. «No voy a alargar esto porque estas cosas nunca me han gustado. Te voy a dar las gracias por estos programas con nosotros; por tu alegría, me lo has hecho muy fácil, me he reído muchísimo contigo», le dijo antes de que saliese del plató.

Quiso destacar también su «ironía, tu gallego, tus camisetas, tu inteligencia, tus bailes, tu saber estar. Para mí has sido uno de los grandes concursantes de la nueva etapa».

Después del presentador de Pasapalabra, el ya ex concursante tomó la palabra: «Esto es algo que no ensaya porque nadie quiere pensar en este momento. Aunque sabes que va a pasar, no sabes cómo vas a reaccionar».

Menos emocionado de lo que se esperaba, pudo decir todo lo que tenía pensado: «La verdad es que no estoy triste porque es parte del juego y de la vida, todo es finito, todo se acaba. Enhorabuena a mi tocayo». A su hasta ahora rival también le dedicó algunas palabras: «Gracias a Moisés por este tiempo, yo creo que estaría bien que te llevases el bote, así, como favor personal y altruismo puro».

Después de tantos meses Fer ha forjado una bonita relación con el resto de trabajadores, a los que quiso dedicar unas palabras: «Gracias al público que nos ha arropado un montón todo este tiempo y gracias, Roberto, todo lo que has dicho es mutuo, menos lo del gallego».

Moisés era el más emocionado de los dos, que ha visto como su gran compañero y rival en Pasapalabra se marcha y se acaba una etapa. Aguantando las lágrimas, momentos después de que Fer se marchase dijo que tenía claro que «volverá y ganará el Bote».