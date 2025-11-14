Tras la salida de Ángel Chacón, que regresó en una nueva etapa como concursante a la versión diaria de Saber y ganar, el concurso de La 2 recibe a un nuevo participante. Se llama Javier Cencillo y tiene un perfil que podría llevarle a pasar muchas tardes con Jordi Hurtado y todo su equipo. Así es la vida fuera de los platós de televisión de este valenciano que ha destacado desde el primer día por su altura.

Es licenciado en Sociología y Ciencia Política y Máster en Profesorado de educación secundaria por la Universidad de Valencia desde 2014. Durante varios años trabajó como educador con menores en riesgo de exclusión social y ejerció la docencia en Reino Unido. Seguramente esa etapa internacional le hizo comenzar su tesis doctoral sobre las causas del fracaso escolar en la que sigue trabajando.

Además, ese compromiso social lo ha llevado a colaborar con la ONG Bokatas, acompañando a personas sin hogar y ofreciendo charlas en universidades, colegios y medios de comunicación. Javier Cencillo también ha tocado otros palos como la creación de letras de rap mezcladas con poesía, llegando a dar conciertos con un grupo dedicado a la música rap del que forma parte como miembro.

En su apretada agenda, a la que ahora se suma concursante en Saber y ganar, lo que le supone viajar a Barcelona durante un par de días a la semana para las grabaciones del programa, tiene mucho más. En la actualidad combina su labor como profesor de secundaria con colaboraciones semanales en el programa El Día, de À Punt Radio, donde habla de la actualidad social y educativa de la Comunidad Valenciana.

Tal y como ha contado, esta mente inquieta también está escribiendo un cuento para su sobrina Cova, que apenas tiene 10 años y acaba de recibir un implante coclear, por lo que es una forma muy bonita de celebrar que la pequeña ha comenzado a escuchar con normalidad. Gracias a eso podrá ver y oír su paso por Saber y ganar como concursante.

Javier Cencillo también es jugador de basket

No acaban ahí sus actividades, ya que desde que apareció en el plató llamó la atención por su altura. El primer día fue preguntado, desvelando que mide 1,98, por lo que el baloncesto es también parte de su vida. Aunque de forma amateur, milita en el club Manisses-Quart, que milita en la Liga Foster’s Hollywood valenciana, una categoría regional del baloncesto, aunque ha llegado a jugar hasta hace muy poco en la Liga EBA, que sería el equivalente a la tercera división nacional.