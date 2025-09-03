David Díaz, el concursante que más dinero ha ganado en ‘Saber y Ganar’: su trabajo y cuánto dinero se llevó

David Díaz es uno de los concursantes que han conseguido que su nombre esté en el libro de honor de Saber y Ganar, ya que tiene un título que ninguno otro ha conseguido en las más de dos décadas que lleva el concurso en antena. Este madrileño ha conseguido lo que ninguno antes, por eso regresará al plató de Jordi Hurtado en un programa especial en el que también estarán Víctor Castro, Manolo Romero, Óscar Díaz, Victoria Folgueira y Jero Hernández. Por eso es un momento perfecto para repasar cómo fue su paso por el concurso y a qué se dedica fuera de los platós de televisión.

Nacido en Madrid en el año 1984, estudió la carrera de Derecho y Administración de Empresas, una felicidad para el mundo de los números que le ha servido para que la temida Calculadora humana no fuese nada complicada para él y pueda estar al mismo nivel o incluso superior que Fer Castro. En el año 2019 comenzó en el programa de La 2, aunque ha tenido, como la gran mayoría, que ir dejándolo y regresando por sus compromisos con el trabajo y los estudios.

Fue en agosto del año 2021 cuando se despidió de la audiencia, aunque no es algo definitivo, ya que los mejores siempre vuelven gracias a especiales o repescas. Tras esas varias etapas, David logró un acumulado en su marcador de 199.000 euros, lo que le convierte en la persona que más dinero se ha llevado de un programa en el que se suelen ganar cantidades mucho más bajas que en Pasapalabra u otros formatos.

Con el esfuerzo consiguió una plaza como técnico de Hacienda, por lo que sabía desde el primer momento que un buen pellizco del premio tendría que tributarlo, algo que, suponemos, haría sin quejarse mucho. Del programa se tuvo que ir después de alcanzar los 200 programas de permanencia, lo que le convierte en Supermagnífico y es la marca con la que debe marcharse y dejar su puesto a otro concursante, tal y como dicen las normas.

Los otros programas en los que ha participado

Desde que era muy joven, David Díaz comenzó a presentarse a concursos de televisión, por lo que siendo apenas mayor de edad apareció en Cifras y Letras. Más tarde, en 2008, coincidió con Óscar Díaz (mítico ganador de Pasapalabra) en El gran quiz, que presentaba Nuria Roca y se emitió en Cuatro. En Pasapalabra también tuvo una pequeña participación, donde se enfrentó con Nacho Mangut, aunque cayó eliminado.

Tras Saber y Ganar, probó suerte en el casting de ¡Boom!, pero el programa fue cancelado de Antena 3 y no pudo acudir pese a que tenía un equipo ya montado con varios amigos. Esos componentes eran parte de los que le ayudaron durante los 20 meses de participación en Saber y Ganar, ya que tenía un grupo de expertos que le ayudaban a resolver dudas y las pistas de La parte por el todo.

En 2024 sí que pudo cumplir su idea de acudir al concurso de las bombas, aunque esta vez en su versión emitida en Cuatro y presentada por Christian Gálvez. Allí aguantó 37 programas y acumularon 70.000 euros a repartir entre todos los miembros de los Boombones, como se hicieron llamar. Su última aparición en Saber y Ganar fue en los especiales de Eurovisión, emitidos en mayo de 2025.

En varias entrevistas ha dejado claro que su intención era utilizar el dinero ganado en televisión para dar la entrada de un piso, aunque no tenía claro si se querría instalar en Madrid o Barcelona.