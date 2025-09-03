Víctor Castro, mítico concursante de ‘Saber y Ganar’: de dónde es y cuál es su profesión

Víctor Castro es un mito de Saber y Ganar, pero es muy posible que muchos de los espectadores del programa de Jordi Hurtado no le recuerden, ya que su participación fue en el año 2011 y desde entonces apenas se ha vuelto a saber de él. Pero para volver a verle no habrá que esperar mucho, puesto que estará el miércoles día tres de septiembre en un especial del concurso en el que estará con otros míticos David Díaz, Victoria Folgueira y Jero Hernández, entre otros. Así es su vida fuera de los platós de televisión.

Como ha pasado con muchos de los históricos del concurso, su participación estuvo dividida en varias etapas por culpa de los compromisos profesionales y personales que le impedían acudir a Barcelona a las grabaciones que se realizan varios días a la semana. Su primera aparición fue en el año 2011, en la que consiguió lograr ser supermagnífico, pero en el programa 101 debió marcharse. No fue hasta 2014, coincidiendo con la celebración de los 400 programas del concurso, cuando se reincorporó y retomó su participación tal y como la dejó.

Esta vez, de nuevo, volvió a mantenerse durante otras cien tardes sin caer eliminado, una hazaña que le obligó a marcharse, tal y como dictan las normas del programa, ya que los bicentenarios pasan a un retiro muy especial y no pueden volver, salvo ocasiones especiales, tal y como ocurre con Jero Hernández. Eso sí, Víctor fue el primero en toda la historia en llegar a esos 200 programas imbatido.

¿Cuánto dinero ha ganado Víctor Castro en ‘Saber y Ganar’?

Entre sus dos participaciones consiguió ser el primer concursante en la historia en acumular más de 100.000 euros en su marcador, algo que es especialmente complicado en el programa de La 2, ya que los premios son mucho menores que en Pasapalabra u otros concursos. En total, en sus dos participaciones logró embolsase más de 153.000 euros.

Castro tiene en la actualidad casi 50 años, aunque su debut lo hizo con 34 años. En aquel primer momento se presentó como un madrileño que vivía en Pontevedra por amor, puesto que su pareja era de allí. En ese traslado intentó encontrar trabajo, pero durante el tiempo que estuvo como concursante llegó a contar que no encontraba nada. Hay que recordar que España se encontraba en aquel momento en el peor momento de las crisis de 2008 y con niveles de desempleo espectaculares.

Años después, en 2014, Víctor ya había regresado a Madrid, viviendo en la localidad de Móstoles, donde se mudó con Victoria, su pareja, por cuestiones de trabajo, algo que en aquel momento celebró Hurtado. Es licenciado en Filología alemana y románica, especialidades que le servirán para mucho en este regreso a Saber y Ganar.