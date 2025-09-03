Victoria Folgueira, mítica de ‘Saber y Ganar’ y ‘¡Boom!’: su trabajo y cuánto dinero ganó

El nombre de Victoria Folgueira es muy conocido para los espectadores de programas como ¡Boom! y Saber y Ganar, donde ha dejado huella en los últimos años, siendo la única mujer bicentenaria (con 200 programas de permanencia) en el concurso de La 2. Esta gallega regresa al espacio de Jordi Hurtado y lo hace con varios de los concursantes más importantes de la historia, como son Víctor Castro, Manolo Romero, Óscar Díaz, David Díaz y Jero Hernández, todos ellos bicentenarios también. Este regreso es el momento perfecto para repasar su vida, tanto dentro como fuera de los platós.

A sus casi 50 años, Victoria es licenciada en Historia, además de diplomada en restauración y arqueología. Tal y como ha contado ante las cámaras, esta pasión se la debe a Indiana Jones, ya que vivió su niñez durante los años 80. Nació en la localidad coruñesa de Monelos, de donde se ha separado poco, pues actualmente es empresaria, al tener su propio laboratorio de arqueología y gestión de patrimonio, cumpliendo así su sueño de vivir como el protagonista de su película favorita.

Victoria llegó a Saber y Ganar en el año 2006, donde por primera vez se convirtió en concursante, recién salida de la universidad. En esa primera etapa consiguió mantenerse durante 86 programas, convirtiéndose en Magnífica. Tras ganar el campeonato de los Magníficos de aquel año, pudo reincorporarse al programa, llegando a los 100 programas de permanencia, logrando más de 100.000 euros acumulados.

En 2016 regresó como concursante gracias a otros especiales de Saber y Ganar, donde se ganó de nuevo su puesto. En aquel momento aguantó 37 programas, cayendo eliminada. Pero todavía quedaba una nueva participación, esta vez en el año 2022, donde consiguió alcanzar los 200 programas, la máxima marca que un concursante puede alcanzar en el concurso.

En total, en esas tres distintas etapas consiguió acumular 134.225 euros, que invirtió en un primer momento para abrir su laboratorio, algo que hizo en 2006. En esta última participación acumuló menos dinero, pero seguro que fue una buena ayuda económica para la llegada de su hijo, del que estaba embarazada durante su participación en el programa.

Victoria Folgueira formó parte de Los Dispersos de ‘¡Boom!’

Pero si por algo es recordada, es por su paso por ¡Boom!, el programa de Antena 3 en el que participó con otros dos históricos de los concursos como son Óscar Díaz y Manolo Romero, ambos ganadores de Pasapalabra y veteranos de Saber y Ganar.

Aunque no se llevaron el bote del programa de Juanra Bonet, sí que fueron el segundo equipo con más participaciones, 324, por detrás de Los Lobos, por lo que se llevaron un gran acumulado de 1.546.400 euros, a repartir entre todos.