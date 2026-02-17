Eduardo Inda, director de OKDIARIO, ha lanzado una dura crítica contra varios líderes de la izquierda española a raíz de la polémica sobre el uso del burka. El periodista ha negado tajantemente que el uso de esta prenda responda a una elección personal, asegurando que «ni el 0,0001% de las mujeres» lo lleva «por placer en un ejercicio de sacrosanta libertad». Inda ha calificado el velo integral como una «cárcel de tela» y ha afirmado que quienes lo visten lo hacen por la imposición de «un cerdo machista», algo que, según él, sabe cualquier ciudadano «progresista de verdad».

El periodista ha centrado gran parte de su crítica en el portavoz parlamentario socialista Patxi López, a quien ha definido como «uno de los tipos más lerdos que hay en la política española». Inda ha ironizado sobre la afirmación de López de que el burka es una expresión de libertad religiosa, comparándolo con la situación en Afganistán y sugiriendo irónicamente que, bajo esa lógica, «los talibanes no se lo imponen a las mujeres y ellas van así porque les apetece».

Inda ha defendido la prohibición de esta prenda, recordando que tal medida ya impera en «países tan poco sospechosos de atacar las libertades como Francia o Países Bajos». En este sentido, ha mostrado su estupor ante el hecho de que mujeres «teóricamente feministas» se opongan a prohibir el burka, señalando directamente a figuras como la vicepresidenta Yolanda Díaz, la ex ministra Irene Montero o la socialista Andrea Fernández.

Inda también ha señalado a la actual ministra de Igualdad, Ana Redondo, a la que se ha referido como «la ministra de las pulseras», acusándola de ser una ministra que «facilitaba la tarea a los maltratadores». El director de OKDIARIO cuestiona cómo estas representantes políticas pueden defender el feminismo mientras validan símbolos de opresión extrema hacia la mujer.

Para concluir, Inda ha mandado un mensaje a las tres dirigentes mencionadas. Dirigiéndose explícitamente a Irene Montero, Yolanda Díaz y Ana Redondo, el periodista ha afirmado: «Sois unas asquerosas machistas». Inda ha cerrado así su alegato en el que denuncia la complicidad de la izquierda con el machismo radical que representa el burka.