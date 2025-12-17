La Fiscalía no acusará a Errejón por agresión sexual a Mouliaá y pedirá el archivo de la causa

La Fiscalía no acusará a Íñigo Errejón, ex diputado y fundador de Podemos, por la presunta agresión sexual por la que le denunció la actriz Elisa Mouliaá. El Ministerio Público pedirá además el archivo de la causa, después de que en el mes de noviembre el juez Adolfo Carretero, instructor del caso, propusiera sentar en el banquillo al también ex portavoz de Sumar por considerar que existían «indicios» de que agredió sexualmente a Mouliaá.

