El juez admite a trámite una querella de Íñigo Errejón contra Elisa Mouliaá por calumnias

El juez Arturo Zamarriego ha admitido a trámite la querella que presentó el ex portavoz de Sumar Íñigo Errejón contra la actriz Elisa Mouliaá después de que ésta le acusara de un presunto delito de extorsión a dos de los testigos que declararon en la causa en la que le procesó por un supuesto delito de agresión sexual. Este miércoles 3 de diciembre ha trascendido que así consta en un auto, en el que el titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid cita a declarar al expolítico y a Mouliaá el próximo 17 de febrero. La actriz afirmó en medios de comunicación que el ex político trató de presionar a testigos y ahora el juez ve indicios de delito en sus palabras.

El juez considera que los hechos por los que presentó la querella «presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito» de calumnias.

OKDIARIO ha publicado este miércoles 3 de diciembre que nuevos testimonios han acorralado a Íñigo Errejón y han avalado a la actriz Elisa Mouliaá que le denunció por agresión sexual en los tribunales. «Es un depravado», ha escrito una chica que se ha puesto en contacto con Mouliaá después de conocer su testimonio.

La defensa de Errejón pidió un acto de conciliación y el expolítico pidió a Mouliaá una indemnización de 10.000 euros si no se retractaba de sus palabras. La actriz rechazó conciliar, por lo que dejó vía libre para que el exdiputado se querellara por acusarle de extorsión

Asimismo, recordaba que el 20 de junio declararon como testigos Borja y Soraya, los dos organizadores de la fiesta donde presuntamente se produjo la agresión sexual. «Mouliaá reaccionó en su red social X (antes, Twitter), difundiendo afirmaciones falsas sobre Errejón respecto de la relación de éste con dichos testigos, con los que se habría comunicado, imputándole falsamente un delito de extorsión para que testificaran a su favor», explicaba en un escrito.

Además, recogía una serie de mensajes posteados por la artista en la citada red social. «No. Errejón se negó a entregar su móvil porque había extorsionado a dos de mis testigos. No inventéis la realidad», publicó Mouliaá en respuesta a las noticias publicadas por una serie de medios de comunicación.

¿Qué es el ‘caso Íñigo Errejón’?

El 24 de octubre de 2024, la actriz Elisa Mouliaá hizo pública su denuncia contra Íñigo Errejón, al que acusó de haber sido autor de un presunto acoso sexual ocurrido en el año 2021. En el momento de los hechos, Errejón era uno de los dirigentes más relevantes del espacio político a la izquierda del PSOE: miembro fundador de Más País y portavoz parlamentario de la coalición Sumar en el Congreso de los Diputados.

La denuncia de Mouliaá supuso un terremoto político y mediático, ya que se produjo en un contexto de máxima sensibilidad social frente a los casos de violencia machista. La actriz relató que los hechos habrían tenido lugar durante una noche de octubre de 2021, en un entorno privado, y que durante años guardó silencio por miedo, presión psicológica y las consecuencias personales y profesionales que podía acarrearle enfrentarse públicamente a una figura política de primer nivel.

Tras hacerse pública la denuncia, el caso adquirió una gran repercusión mediática y provocó una reacción inmediata en el ámbito político. Apenas unos días después, en octubre de 2024, Íñigo Errejón anunció su retirada de la primera línea política, renunciando a su escaño y abandonando sus responsabilidades como portavoz parlamentario. En un comunicado, defendió su inocencia, negó los hechos relatados por la actriz y aseguró que daba un paso atrás para no perjudicar al proyecto político ni interferir en la investigación judicial.