La Promesa, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después. El pasado miércoles 8 de octubre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 692 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo Petra continúa luchando por su vida, mientras que Samuel emprende la búsqueda de un suero antitetánico para tratar de salvarla, a pesar de que el tiempo juega en su contra. Martina ha querido entregarse al cuidado de los hijos de Catalina. Una decisión que, como era de esperar, ha generado ciertas fricciones con Jacobo.

Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ver cómo, inevitablemente, Pía se ve obligada a enfrentarse a las terribles consecuencias de la marcha de Ricardo, recibiendo frías reacciones por parte de Santos y Cristóbal. Pero no todo queda ahí, puesto que este último opta por restituirla en su puesto, accediendo incluso a suprimir por completo el sistema de faltas que había establecido. Curro sufre muchísimo al ver cómo Ángela se aleja cada vez más de él, mientras que Toño propone a Enora fijar la fecha de la boda. Ella opta por esquivar esa decisión, haciendo hincapié en las normas establecidas en palacio. En cuanto al heredero del Marquesado, ha dado el importantísimo paso de desenmascarar ante Toño las mentiras de Enora respecto a los planos.

¿Qué sucede en el capítulo 693 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 9 de octubre?

De esta manera, vamos a poder ver cómo la noticia del paseo entre Ángela y el Capitán de la Mata ha llegado a oídos de la señora de Figueroa, que reacciona ante su hija de una forma verdaderamente inesperada. Toño se siente decepcionado al descubrir que Manuel tenía razón: Enora les está engañando.

Lo que no terminan de entender es la razón por la que lo hace. Leocadia confiesa a Cristóbal la verdad sobre el detective, y es que se trata de un plan para hacerse con el palacio. Lope es conocedor de las intenciones de Vera, por lo que sigue intentando que renuncie, de una vez por todas, a su idea de volver a casa.

Pía tiene un tenso enfrentamiento con Santos, puesto que, a pesar de todo, el joven continúa machacándola. Como ama de llaves provisional, no duda en poner los puntos sobre las íes al hijo de Ricardo, generando un tremendo enfrentamiento entre ellos. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.