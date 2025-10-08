Avance del capítulo de ‘La Promesa’ de hoy: Pía enfrenta las consecuencias del adiós de Ricardo
No le queda otra opción
No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido convertirse en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 7 de octubre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 691 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo Curro y toda la familia Luján observan, destrozados, la pedida de mano del Capitán de la Mata a Ángela. Adriano continúa sin levantar la cabeza ante la falta de noticias de Catalina. Lo único que logra animarlo va a ser saber que Leocadia ha contratado a un detective privado.
Y todo para tratar de dar con su paradero, a la mayor brevedad posible. Martina escribe a Margarita contándole los últimos acontecimientos de palacio, aunque ocultando la próxima boda entre Lorenzo y la hija de Leocadia. La noticia de la enfermedad letal de Petra ha caído como un jarro de agua fría no solamente entre el servicio, sino también entre los señores. Todo ello mientras Vera opta por mantener la distancia con Lope, mientras tiene serias sospechas de que va a volver a quedar con su hermano. En cuanto a Manuel, continúa desconfiando de Enora, hasta tal punto que no duda en ponerla a prueba. El inesperado regreso de Pía marca un antes y un después, sobre todo después de preguntar dónde se encuentra Ricardo.
¿Qué sucede en el capítulo 692 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 8 de octubre?
De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ser testigos de cómo Petra continúa tratando de luchar por su vida, mientras que Samuel opta por emprender la búsqueda de un suero antitetánico para tratar de salvarla. Es consciente de que el tiempo juega en su contra, pero no va a parar hasta conseguir su cometido.
Lejos de que todo quede ahí, Martina opta por entregarse al completo al cuidado de los hijos de Catalina. Una situación que termina generando ciertas fricciones con Jacobo. Pía se ve obligada a enfrentar las consecuencias de la marcha de Ricardo, recibiendo frías reacciones no solamente por parte de Santos y de Cristóbal. Este último le restituye su puesto y accede a suprimir, de una vez por todas, el sistema de faltas.
Curro sufre muchísimo al ver cómo Ángela se acerca cada vez más de él, mientras Toño propone a Enora fijar la fecha de la boda. A pesar de todo, ella no duda en esquivar esa decisión, aludiendo a las normas de palacio. Manuel no duda en desenmascarar a Enora ante Toño. ¿Cuál será su reacción? No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
