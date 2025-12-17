‘Last Christmas’, la canción navideña que suena a todo volumen en el Parlament gracias a un diputado del PP

La Navidad se ha colado por unos segundos en el Parlamento de las Islas Baleares. En el último pleno del año celebrado este pasado martes, un diputado del PP, Sebastià Sagreras, ha decidido contagiar su espíritu navideño al resto de sus compañeros de la Cámara balear y ha reproducido a todo volumen la famosa canción Last Christmas, de Wham!

Lo ha hecho en la última votación de un decreto clave del Govern de Marga Prohens, que ha salido adelante con los votos a favor del PP y de Vox. Para celebrarlo, el portavoz popular ha reproducido en su teléfono móvil el tema navideño y lo ha acercado a su micrófono para que se escuchara por todos los altavoces del hemiciclo.

Los diputados del PP han comenzado a aplaudir entre risas y el propio Sagreras se ha animado a bailar al más puro estilo Donald Trump. Los diputados de la izquierda, por su parte, se han quedado perplejos ante tal situación y han decidido hacer caso nulo al acompañamiento musical.

Posteriormente, el presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), ha dado por concluida la última sesión del 2025 y ha deseado una «feliz navidad» a todos los diputados de la Cámara.

Cabe destacar que Last Christmas es una de las canciones navideñas más famosas de la música pop de la banda Wham!, un dúo formado por George Michael y Andrew Ridgeley. Lanzada en el año 1984, esta canción suele asociarse con la Navidad, aunque no se trata de una canción alegre.

Y es que la letra habla de un desamor. De hecho, el narrador recuerda cómo el año pasado entregó su corazón a alguien que le hizo daño y ahora promete no repetir el mismo error.

La canción ha sido versionada por muchísimos artistas como Taylor Swift, Ariana Grande, Michael Bublé, entre otros.