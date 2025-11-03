Avance del capítulo de ‘Renacer’ de hoy: Bahar, obligada a apoyar a sus hijos tras una trágica muerte
Timur muere de forma repentina
No es ningún secreto que Renacer, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 28 de octubre, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos podido ser testigos de cómo Bahar se encuentra en mitad de una operación cuando, de un instante a otro, el hospital se queda sin luz. Por lo tanto, la doctora se ve obligada a realizar la intervención a oscuras. ¡El tiempo juega en su contra! Evren dice a Bahar que está muy roto por dentro, mientras asegura que no va a ser capaz de amar. Es más, tampoco puede olvidar lo que sucedió.
Ella no duda en disculparse, pero parece que no es del todo suficiente. Lejos de que todo quede ahí, Seren se entera de que su madre está gravemente enferma, por lo que no puede evitar sentirse muy culpable y desolada por la situación. En cuanto a Bahar, visita a Yusuf, el chico que salvó la vida a Umay, y trata de convencerle para que vuelva a estudiar medicina. Por si fuera poco, hemos sido testigos de cómo Timur tiene miedo de viajar en avión, pero debe hacerlo para poder acudir, por trabajo, a un congreso en Estados Unidos. Todo ello mientras Gülçiçek y el doctor Reja por fin celebran su boda. Es entonces cuando Evren aparece por sorpresa en la boda para ejercer su papel de testigo de la ceremonia.
¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, lunes 3 de noviembre?
De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie turca van a ser testigos de cómo Bahar tiene que cuidar a toda su familia, para así ayudarles a salir adelante tras la trágica muerte de Timur. Por otra parte, Çagla también ha perdido a Tolga, por lo que no es capaz de retomar su trabajo. ¡Está destrozada!
Naz está embarazada y, a pesar de que ya ha decidido que quiere tener al bebé, debe decírselo a Evren. Éste y Bahar vuelven a estar juntos y se ven a escondidas, puesto que ella no sabe cómo contárselo a sus hijos. No cree que sea el momento de ser feliz cuando, de forma tan repentina, se han quedado sin su padre.
Por si fuera poco, Naz también ha pasado por una etapa complicada. A pesar de todo, vuelve a abrir su restaurante e invita a la inauguración a todo el hospital. Llega un nuevo médico jefe y Bahar ya le conocía de la facultad, puesto que le tuvo de compañero y le hizo la vida imposible. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.
Temas:
- Antena 3