Sandra Barneda estalla en el estreno de ‘La isla de las tentaciones’: «Las normas están para cumplirlas»

El pasado lunes 3 de noviembre, Telecinco estrenó la novena temporada de La isla de las tentaciones, presentada por Sandra Barneda. Por lo tanto, pudimos conocer a las cinco parejas que pusieron rumbo a República Dominicana para poner a prueba su relación sentimental: Rodri y Helena, Lorenzo y Nieves, Juanpi y Sandra, Gilbert y Claudia y, por último, Darío y Almudena. Como suele ser habitual en el primer programa de cada edición, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer muchos más detalles de todas las parejas: desde cómo comenzó su historia, cuántos años llevaban juntos o, incluso, si había habido alguna infidelidad entre ellos. Poco después, se mostraron imágenes en las que todos ellos se vieron las caras con Sandra Barneda en República Dominicana, donde les dio la bienvenida a esta experiencia que les va a cambiar la vida, en mayor o menor medida.

No solamente tuvieron la oportunidad de tener un primer encuentro con los solteros y solteras de esta novena edición de La isla de las tentaciones, sino que Sandra Barneda dio el paso de separar a novios y novias. Esto hizo posible que no pudiesen decirse adiós como es debido: «Esta prueba de amor acaba de comenzar y os he separado en este mismo momento, sin despedidas, sin abrazos, sin besos y sin palabras». Acto seguido, la presentadora de La isla de las tentaciones 9 pidió a las novias que se marchasen de la playa. En la distancia, todas ellas se dirigieron a sus parejas, recordándoles lo mucho que les querían. Lo que nadie esperaba es que Claudia fuese a romper las normas, incumpliendo por completo la petición tan certera que Sandra Barneda les había hecho previamente.

Haciendo caso omiso a la petición de la presentadora, Claudia salió corriendo hacia los novios para darse un fuerte abrazo con su pareja, Gilbert. Barneda no tardó en reaccionar: «Claudia, por favor. ¡Claudia, ven conmigo!». Lejos de que todo quede ahí, quiso dirigirse al resto de novias: «Por favor, chicas, lo que acaba de hacer Claudia no podéis hacerlo».

Visiblemente molesta, la comunicadora fue mucho más allá: «Las normas están para cumplirlas». Por si fuera poco, no tardó en dirigirse a la participante de La isla de las tentaciones 9 que se había saltado sus indicaciones: «No me ha gustado y creo que a tus compañeras tampoco les ha gustado porque ahora tenéis que ser una piña».

Claudia no tardó en pedir perdón por su reacción: «Pido disculpas por lo que he hecho. No me he podido contener y lo he hecho mal». Por si fuera poco, la mallorquina no dudó en añadir algo más: «Lo siento porque mis compañeras no han tenido la oportunidad que yo he tenido, no se volverá a repetir».