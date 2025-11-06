Sergio Dalma sorprende en ‘El Hormiguero’ con una curiosa anécdota: «Cuando salgo del escenario…»

Sergio Dalma está de estreno con su disco Ritorno a Vía Dalma, en el que vuelve a fijarse en la canción italiana y por eso versiona grandes éxitos de artistas como Nek y otros muchos. Esta es la cuarta entrega de esta saga de éxitos, que comenzó en el año 2010 con Vía Dalma y que siguió con Vía Dalma II y su Vía Dalma III. Además, también ha preparado una gira por espacios más íntimos, como teatros y salas de concierto de pequeño tamaño, donde podrá tener más cerca a sus fans, creando una experiencia que no se puede conseguir en grandes escenarios y pabellones con miles de personas.

Su última visita fue en el año 2023, momento en el que Sergio habló de sus retoques estéticos, llegando a confesar que tuvo algún que otro problema por culpa del bótox. En esta entrevista ha querido contar lo que le ocurrió durante la boda de Sergi, su hijo fruto de su matrimonio con la modelo Estíbaliz Sanz y que le hizo saltar a la prensa rosa durante los años 90 y principios de los 2000. Su separación les convirtió en noticia, además de que la relación con su hijo se resintió y vivió momentos de idas y venidas, pero desde hace tiempo padre e hijo han podido firmar la paz y disfrutar juntos.

El relato comenzaba cuando Pablo Motos le ha preguntado si en esta gira también habrá hueco para Bailar pegados, su éxito más conocido. «Si te soy sincero, no sé lo que voy a hacer. El peso será Italia. No sé… No estoy harto de Bailar pegados porque hemos hecho muchas versiones. No me gustaría que me pasara esto», comenzaba diciendo el catalán.

Ese momento lo aprovechaba el valenciano para recordarle que su canción suena «en todas las bodas», pero Sergio se apresuraba a dejar claro que «yo ya no voy a las bodas». En ese momento explicaba que la última a la que había acudido, como no podía ser de otra manera, fue a la de su retoño.

«La última boda fue la de mi hijo. Fui, pero ya cuando la gente ha brindado, decían: ‘Que cante, que cante’», algo que no le hizo demasiada gracia. En ese momento. «Les dije: ‘¿Tú no eres mecánico? Pues arréglame el coche’. Cuando salgo del escenario, no canto nunca», así explicaba este enfado que tuvo en aquel día.

Pero las confesiones personales no acabaron ahí, ya que el invitado de El Hormiguero también bromeaba con el cambio que siente en su cuerpo debido al paso de los años. «De la próstata estoy estupendo, mi hermano, que es urólogo, me lo confirma. Pero si estoy mucho más sensible y lloro más, pero eso es bueno», decía.

También ha ido perdiendo su fama de bromista, aunque en el pasado no paraba, especialmente con sus compañeros de giras. «Tuve una época de hacer muchos calvos, ahora ya no. Una vez unté unas tostadas con Whiskas para gatos, en el catering de un concierto y uno se lo comió. Soy un poco cab**n, pero también acepto que me hagan bromas a mí», aseguraba Sergio Dalma.