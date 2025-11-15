El sospechoso octogenario de la muerte de Encarnita Polo ingresa en un centro psiquiátrico bajo custodia

El sospechoso de la muerte de Encarnita Polo, un octogenario interno en la misma residencia de mayores que la cantante, Decanos de Ávila, ha ingresado en un centro psiquiátrico bajo custodia policial, según confirman fuentes de la Subdelegación del Gobierno. El hombre habría estrangulado a la artista, según los indicios. Permanecerá en el centro hospitalario hasta que sus condiciones permitan que pase a disposición judicial.

La cantante, un icono del flamenco pop de la década de los sesenta y los setenta, murió este viernes a los 86 años. Fue Raquel Waitzman, la hija de Encarnita Polo, quien comunicó el fallecimiento de la artista a través de un comunicado.

El sospechoso de la muerte de Encarnita Polo no había mostrado antes signos de agresividad en el centro para personas mayores, hasta el momento en el que el hombre habría agredido a la actriz hasta estrangularla. La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de la cantante.

Encarnita Polo será enterrada en Ávila, tras un acto que se celebrará en el velatorio. La cantante sevillana, que arrasó con el tema Paco, Paco, Paco, nació en Sevilla en 1939 y cobró gran popularidad como rostro habitual de la televisión, en la que no dejó de aparecer tras su retirada del panorama musical, cuando siguió como invitada en los programas.

Su nombre salió de nuevo a la palestra en noviembre de 2012, cuando confesó ser una de las afectadas por las preferentes de Bankia, con las que perdió una cantidad considerable de fondos. Padeció un cáncer que logró superar y pasó sus últimos años de vida alejada de los medios de comunicación.

Su exitoso tema, Paco, Paco, Paco, se viralizó en 2008 en YouTube, gracias al videoclip de Single Ladies de Beyoncé, gracias a la versión del mismo que hizo un anónimo del vídeo de la estadounidense con la canción de Encarnita Polo.

Raquel Waitzman Polo pidió este viernes privacidad y respeto para la familia en estos duros momentos, un mensaje que trasladó al anunciar la muerte de su madre: «Con un dolor inmenso quiero comunicar que mi madre, Encarnita Polo, ha fallecido hoy en Ávila, la ciudad donde vivimos y donde pasó sus últimos años rodeada de cariño». Aclaró que no haría declaraciones públicas al respecto porque necesita «vivir este duelo en silencio y en paz, cerca de quienes la quisieron».

La hija de Encarnita Polo aprovechó también para escribir unas palabras en homenaje a la figura de su madre, «para muchos fue una cantante y actriz inolvidable, una pionera del flamenco-pop cuya voz y personalidad marcaron a varias generaciones». «Pero para mí fue, ante todo, mi madre: una mujer fuerte, divertida y con un carácter único», añadió.