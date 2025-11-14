Agentes de la Policía Nacional han abierto una investigación por la muerte de la cantante y actriz Encarnita Polo, cuya muerte, los 86 años, se ha conocido este viernes en una residencia de mayores en Ávila. Los agentes están trabajando con la hipótesis de que ha podido ser estrangulada por un compañero del centro donde estaba internada.

Fuentes de la investigación han confirmado que se están indagando las circunstancias del fallecimiento, ya que los primeros indicios apuntan a que habría sido otro residente el autor de la muerte de Encarnita Polo.

La Subdelegación del Gobierno había informado previamente de que la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Policía Nacional investigaba un fallecimiento que se había producido en la residencia de mayores Decanos, de Ávila, informa Ep.

Y ha resultado que la fallecida era la actriz y cantante Encarnita Polo, una las figuras más importantes de la música pop y la copla de los años sesenta y setenta y que triunfó con su conocida canción Paco, Paco, Paco, según habían informado fuentes cercanas a la familia.

Su hija, Raquel Waitzman Polo, ha comunicado el fallecimiento a sus conocidos y ha pedido respeto y privacidad para la familia en estos momentos tan delicados, informa Efe.