Drástico cambio de vida: así está ahora Encarnita Polo a sus 85 años

El pasado 22 de enero, Encarnación Polo Oliva, popularmente conocida como Encarnita Polo, celebró su 85 cumpleaños y es un buen momento para recordar que ha pasado con ella en los últimos tiempos. Ha cambiado de vida de forma radical y en la actualidad se encuentra en el centro de la polémica porque fuentes cercanas aseguran que tiene problemas económicos. Su hija ha negado esta información, pero cada vez son más los que defienden que el artista no atraviesa una buena situación. Recordemos que fue uno de los rostros más emblemáticos de la crónica social durante los 70, a pesar de que ahora hay mucha gente que no la ubica en el panorama mediático.

Encarnita Polo ha sido objeto de una investigación que le ha situado en el centro de la polémica. En estos momentos reside en Ávila, donde se trasladó cuando empezó la pandemia ocasionada por el coronavirus. Se ha quedado allí desde entonces «por motivos personales» y ha tomado una decisión muy dolorosa: deshacerse de los gatos que le hacían compañía.

Sus problemas de salud no le permiten pasar tiempo con sus mascotas, de ahí que ahora se sienta más sola que nunca. Personas que están muy cerca de ella insisten en que la situación es «dramática». No obstante, su hija insiste en que los últimos rumores son fruto de «la mala leche y la manipulación».

Encarnita Polo fue una estrella entre los 60 y 70. Ganó mucha repercusión y demostró que estaba preparada para entretener al gran público. Sus fans seguían sus pasos con entusiasmo y se convirtió en una diva, aunque el paso del tiempo le ha situado en una posición complicada. Lleva muchos años sin trabajar y está subsistiendo con una pensión que no le permite llegar a fin de mes. Eso es lo que ha descubierto el diario ‘El Español’ después de hablar con varias fuentes que tienen contacto directo con la artista. «Es la primera vez que la veo tan mal», comenta un testigo a la vez que recalca: «Es que lo está pasando muy mal».

¿Cuánto dinero tiene Encarnita en la actualidad?

La última aparición pública de Encarnita Polo está fechada en 2022, cuando dio una entrevista en ‘Socialité’ para explicar cómo habían empezado sus problemas económicos. Teniendo en cuenta todo lo que ha trabajado, el público pensaba que disfrutaba de una solvencia económica privilegiada, pero no es así. La artista anunció que le habían estafado los ahorros que generó a lo largo de su trayectoria: 70.000 euros que había juntado después de actuar para miles de espectadores que no se cansaban de su talento. La cuestión es que el público le terminó dando la espalda y Encarnita no pudo recuperar el patrimonio que perdió.

Los últimos datos no son esperanzadores. La intérprete está viviendo con una pensión que no supera los 900 euros. Lo peor de todo es que ha perdido el apoyo de los espectadores, en parte por su última intervención televisiva. En ‘Socialité’ dio unas declaraciones en contra del colectivo LGTBI que nadie ha conseguido olvidar. «Yo a una mariquita que está con pluma, no. Eso no, a no ser que estemos de cachondeo», declaró después de reconocer que estaba en contra del matrimonio homosexual.

Polo se vio obligada a pedir perdón. Se dio cuenta de que había cruzado los límites y dio unas declaraciones asegurando que en ningún momento había intentado ofender a nadie, pero sí. Ofendió. Y el público no perdona tan fácil. «Ante la emisión de unas desafortunadas declaraciones mías en el programa Socialité de Telecinco, quiero pedir disculpas y afirmar que nunca he querido faltar el respeto, ni ofender, a los miembros de la comunidad LGBTI», dijo en su defensa.

Los problemas de salud de Encarnita Polo

Dejando a un lado sus crisis económica, Encarnita también ha tenido que luchar contra un problema de salud muy complicado. Ha hablado abiertamente de su lucha contra el cáncer y ha intentado pronunciarse en un tono de humor para restar dramatismo a la situación. «Esta enfermedad es muy traicionera, es como un mal novio o un mal marido», declaró. Ahora todo esto ha visto la luz a raíz del reportaje que ha realizado el medio citado anteriormente.

Raquel, la hija del artista, asegura que su madre es feliz y exige que se deje de hablar de ella: «Tiene cierta edad y se merece un respeto. Está bien y feliz, vive conmigo y mi familia en nuestra casa». Según sus datos, la artista está más acompañada que nunca. Sin embargo, fuentes cercanas siguen insistiendo en lo mismo: Polo habría vendido su joyero para superar una serie de dificultades.