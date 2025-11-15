Morant desatada exige elecciones en Valencia mientras Sánchez no convoca generales: «¡Volem votar!»

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSOE valenciano, Diana Morant, ha exigido a gritos este sábado elecciones autonómicas en la Comunidad Valenciana. En una encendida intervención, Morant ha pedido urnas tras la dimisión de Carlos Mazón, mientras su jefe de filas, el socialista Pedro Sánchez, cercado por la corrupción, se niega a convocar generales en toda España.

«Alzamos la voz por los que no la pueden alzar y decimos alto y claro que queremos elegir nuestro futuro, que queremos votar, ¡volem votar!», ha enfatizado a grito limpio, jaleando a los suyos.

Además, ha afirmado los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal, «no tienen derecho a elegir por los valencianos», ni a «seguir manoseando» sus derechos, ni a «seguir pisoteando el dolor de las víctimas», ha señalado sobre el proceso de sucesión de Mazón.

Acompañada de la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y la secretaria de Igualdad del PSOE y delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, en este acto con militantes celebrado en Valencia, Morant ha sostenido que «no vamos a permitir que Feijóo y Abascal sigan poniendo en riesgo la vida de los valencianos».

Ante las negociaciones del PP y Vox para que el secretario general del PP valenciano, Juanfran Pérez Llorca, releve a Mazón al frente de la Generalitat, Morant ha dicho de éste que es un «candidato encubridor» y que su figura supone repetir el «pecado original» del pacto entre ambos partidos.

«A los culpables, a los negligentes de las 229 muertes (por la DANA en la provincia de Valencia), los vamos a echar, vamos a ganar. Porque mientras nos los echemos, seguiremos atrapados en el día 29», ha manifestado Morant, insistiendo en reclamar elecciones anticipadas en esta comunidad.

«Las y los valencianos no merecemos políticos que se escondan mientras su gente se ahoga, no merecemos este negacionismo climático», ha subrayado. «Por eso alzamos la voz porque queremos votar y elegir nuestro futuro, porque los valencianos no merecemos más políticos en el Ventorro ni más imposiciones desde los despachos que manosean nuestros derechos, queremos decidir el futuro de nuestra tierra», ha recalcado.

«La gente sabe que esto con Ximo Puig no habría ocurrido en la Comunitat Valenciana. ¡Frente a la gestión inútil, negligente e ineficaz del Consell y del Partido Popular, tenemos la gestión socialista! Ni Puig ni Pedro Sánchez se fueron nunca ni de cañitas, ni al Ventorro», ha exclamado Morant, según recogió Ep.

«Que nos dejen hacernos cargo de la esperanza con un gobierno digno que respete a la gente, la mire a los ojos y que haga política útil. Eso es lo que queremos y lo que vamos a aportar los socialistas: hacernos cargo de la esperanza de la sociedad valenciana: valiente frente a la cobardía, digna frente a la indignidad, empática y solidaria frente a la falta de humanidad», ha sentenciado, omitiendo la corrupción de la trama PSOE, con la Comunidad Valenciana como uno de sus epicentros.

Contra Pérez Llorca

Por su parte, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha exigido elecciones regionales con el argumento de que «los valencianos lo que queremos es hacer borrón y cuenta nueva». «No queremos al fiel escudero de Mazón», ha declarado sobre Pérez Llorca, al tiempo que ha preguntado «cómo va a representar el cambio el principal encubridor de Mazón y el mullidor del pacto de la servilleta con Vox», ha dicho la sustituta de Santos Cerdán, cabecilla de la trama PSOE hoy en prisión de Soto del Real (Madrid).

Además, ha afirmado que,»si el PP no convoca elecciones autonómicas, es porque saben que si abren las urnas se van a su casa». «Le tienen miedo a la voz del pueblo», ha llegado a decir, mientras su secretario general, Pedro Sánchez, declina convocar elecciones generales pese a encontrarse cercado por la corrupción, sin Presupuestos para 2026 y sin estabilidad parlamentaria.