Pérez Llorca ve más cerca presidir la Generalitat tras su primera reunión con Vox: «Hay buena sintonía»

Juan Francisco Pérez Llorca, el elegido del Partido Popular para relevar al actual presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha mantenido este viernes una reunión con la dirección de Vox. El objetivo de Pérez Llorca era garantizarse el apoyo de los 13 diputados de Vox en las Cortes Valencianas, indispensables para su elección. Y según se desprende de las manifestaciones del propio Pérez Llorca, ha ido muy bien. «Hay buena sintonía», ha deslizado el candidato popular.

La reunión entre la dirección de Vox y Pérez Llorca se ha producido cuando restan cuatro días para que concluya el plazo abierto por las Cortes Valencianas para que el candidato a relevar a Mazón logre los apoyos necesarios.

El también portavoz del PP en las Cortes Valencianas ha manifestado, a través de su perfil de X, antes Twitter, que en esa reunión con Vox: «Ha habido buena sintonía y voluntad de alcanzar un acuerdo por responsabilidad con la reconstrucción, una cuestión de máxima prioridad para ambas formaciones».

Pérez Llorca ha añadido que en materia de los próximos encuentros que se produzcan con la formación de Santiago Abascal: «Seremos muy transparentes cuando haya novedades relevantes».

El Partido Popular (PP) ha propuesto al número dos de Carlos Mazón, Juanfran Pérez Llorca, como candidato para sustituirle como presidente de la Comunidad Valenciana. El presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, fue quien mantuvo en la mañana del martes una conversación telefónica con Pérez Llorca en la que le comunicó su designación.

A partir de ese momento, a Pérez Llorca sólo le falta obtener el visto bueno de Vox para garantizarse la elección. Y, con ese objetivo, es con el que se ha producido la reunión de este viernes.