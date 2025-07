Uno de los candidatos para ser el nuevo James Bond rechaza el papel: «No creo que me hiciera feliz»

Con Amazon MGM Studios teniendo el control creativo de la franquicia y con Denis Villeneuve al frente de la dirección de la próxima película, el mundo audiovisual está pendiente ahora de ver quién será entre todos los candidatos al puesto, el nuevo James Bond. Un casting que ha abierto su cerco demográfico, pues la idea clásica de encontrar un perfil maduro para el papel ya no es una prioridad, expandiendo ahora la posibilidad de ver a actores como Jacob Elordi o Tom Holland en la carrera hacia asumir la imagen y voz del icónico carácter literario creado por el escritor Ian Fleming. A la mayoría de los intérpretes se les quiebra la voz de sólo pensar en la posibilidad de entrar en la lista de candidatos para ser el nuevo James Bond, pero en cambio, uno de los nombres que más ha sonado entre la rumorología de los medios, acaba de rechazar el puesto. Hablamos del ganador del Globo de Oro, Taron Egerton.

Conocido sobre todo por su papel en la saga Kingsman, Egerton parece cumplir con todas las características ideales que comúnmente hemos visto repetidas en la herencia fílmica del personaje. Es británico, todavía tiene 35 años y es lo suficientemente conocido como para ser un fichaje solvente, sin ser una estrella internacional que devore la propia magnitud del espía. Sin embargo y como el mismo sabe, asumir el traje de Daniel Craig implica la gloria, pero también el sacrificio de la carrera de un actor sus próximos 10/15 años. Por eso, en una reciente entrevista, quien fuese Elton John en Rocketman ha sido muy tajante con la sugerencia de su presencia en la sucesión cinematográfica, asegurando no ser «el indicado». Entre otras cosas porque Egerton se define como una persona tremendamente «caótica» como para asumir el compromiso indicado para con el rol.

No es por otro lado el primero en rechazar abiertamente la posibilidad. Tras meses y meses de noticias sugiriendo que era el líder de los candidatos para ser el nuevo James Bond, Idris Elba cerró por completo dicha puerta cuando aseguró que ser el carismático héroe de acción no cumpliría ninguno de sus «objetivos personales».

Taron Egerton no quiere el papel

Hasta este instante, la trayectoria de Egerton como actor profesional advierte un interés palpable de dar vida a personajes bien diferentes en múltiples registros. Desde su biopic sobre Elton John, hasta funcionar como héroe anónimo en el éxito de Netflix, Equipaje de mano. Hace poco, lo hemos podido ver bajo el umbral de la oscuridad en el thriller serial Smoke, de Apple TV. Aunque su 2025 todavía tiene pendiente el estreno de She Rides Shotgun y Apex, otro proyecto de la «gran N roja» donde compartirá elenco con Eric Bana y Charlize Theron. Por ello, anclarse durante su etapa ya adulta en la creación de Fleming supondría un reconocimiento instantáneo y mundial, pero le impediría asumir el riesgo de nuevos personajes.

Así, hablando con Collider, la estrella fue muy sincera sobre las conversaciones que le sitúan entre los candidatos a nuevo James Bond. «Creo que soy demasiado caótico para eso. No soy el indicado», comenzaba diciéndole el intérprete al medio norteamericano. Egerton dejó muy claro que nadie se lo habría ofrecido, siendo algo que podría «consumirle la vida» dada la exigencia de un trabajo que además de actor te convierte en el «embajador de una marca»:

«No creo que me hiciera feliz. Hay actores jóvenes y brillantes que lo harían genial. Sería un desperdicio que fuera yo».

No es la primera ocasión en la que se piensa en él para el papel, ni la primera en la que en declaraciones, rechaza la opción. En 2023 ya aseguró que las exigencias físicas del personaje eran excesivas para un estilo de vida normal. «Siempre he luchado con eso. Ser Bond es más que actuar, es estar a la altura de un icono», le contaba a The Telegraph.

Candidatos para ser el nuevo James Bond

Con la rebaja de la edad y la entrada de Villeneuve en el proyecto, la lista de candidatos para ser el nuevo James Bond se ha ampliado hasta límites insospechados. Algunos hablan de la presencia de Holland como el gran favorito, otros rescatan la idea de tener a Henry Cavill al servicio de la corona británica. Con una presencia menor, pero con bastantes números, también encontramos a Harry Dickinson. Con 29 años, el londinense dará vida John Lennon en la tetralogía de cintas de los Beatles que prepara Sam Mendes y todavía tiene pendiente su elogiado debut como director en Urchin.

¿Quién sería el nuevo James Bond perfecto? ¿Por quién optará finalmente Amazon MGM y su equipo? Por el momento, sólo sabemos que no todos están interesados en tener la licencia para matar.