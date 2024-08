Para Winona Ryder filmar ‘Bitelchús Bitelchús’ ha sido una «experiencia religiosa»

Ya no queda prácticamente nada para que podamos repetir su nombre tres veces, aunque la esperada continuación ha tardado más de lo habitual. Bitelchús Bitelchús nos devolverá al mundo fantástico que a finales de los 80 conquistó a los cinéfilos de todo el mundo, de la mano de un Tim Burton que por aquel entonces todavía no había conquistado Hollywood. Y es que mucho antes de filmar el primer Batman del celuloide o de crear cuentos tan memorables como Eduardo Manostijeras o Big Fish, el cineasta era un talentoso animador salido de la factoría Disney. Ahora, a pesar de que su relevancia otrora de Hollywood no esté tan vigente, resulta igualmente ilusionante verlo regresar a sus orígenes a través de una animación plástica que recupera la manufactura artística de sus debut en el séptimo arte. Algo que para Winona Ryder, una de sus actrices fetiche, ha supuesto una especie de «experiencia religiosa».

Desde la primera entrega han pasado más de 36 años. Exactamente un año más que la diferencia temporal entre la primera Top Gun y su celebrada secuela, titulada Top Gun: Maverick. Un film que junto a Cazafantasmas: Más allá puso de moda las continuaciones tardías en una meca del cine acostumbrada a simplemente reiniciar sus relatos con nuevos protagonistas. Por ello, el factor nostalgia recupera a los personajes queridos por el público ya crecido, incluyendo por otro lado a estrellas actuales que atraigan a nuevas audiencias. Así, Bitelchús Bitelchús vuelve a tener a sus principales personajes y actores como la propia Ryder, Michael Keaton o Catherine O’Hara, pero además, incluye a Jenna Ortega (Scream, Miércoles) como protagonista del relato. El regreso a Winter River tendrá también, varias caras conocidas entre el elenco de la talla de Justin Theroux, Monica Bellucci y Willem Dafoe. Un rodaje que más que un encuentro normal, para la actriz de Inocencia interrumpida ha sido algo prácticamente sagrado.

‘Bitelchús Bitelchús’: un rodaje mágico

No es de extrañar que para Ryder, Bitelchús Bitelchús haya supuesto una filmación especial. La actriz estadounidense debutó en la gran pantalla en 1986 con Enséñame a bailar y Lucas, pero no sería hasta dos años después con la primera entrega fantasmal de Burton, con la que alcanzaría la fama internacional. Con un presupuesto de 15 millones de dólares, el proyecto de Warner Bros terminaría cosechando alrededor de 75 millones en todo el mundo y su joven protagonista terminaría siendo una especie de alter ego para el cineasta. Si Johnny Depp era el actor fetiche masculino del realizador, Ryder representaba ese lado femenino y profundamente gótico que vertebrara el universo visual del creador de La novia cadáver. Eso sí, para remontarnos a una última colaboración entre ambos, debemos acudir a 2021, cuando Winona Ryder puso voz a uno de los roles animados de Frankenweenie.

Así, con estos antecedentes parece normal que los sentimientos de la actriz hayan aflorado al filmar esta secuela. Sobre todo, teniendo en cuenta que en su mayoría se han enfrentado a decorados reales y no a las pantallas verdes y al CGI tan manidos en la industria actual:

«Una vez empezamos a hablar, y recuerdo que fue en nuestro tercer día juntos, el día que filmamos la escena en el ático, no paramos nunca. Casi parecía sagrado, como una especie de bendición del cielo, lo que creo, se debe a que compartimos la creencia de que el cine puede ser una especie de experiencia religiosa», le contaba la actriz a la revista Vanity Fair.

Un vínculo sagrado con Jenna Ortega

Para Winona, el mero hecho de regresar a un universo que visitó por primera vez cuando tenía 17 años ya era de por sí, un acontecimiento especial. Pero del mismo modo, consiguió encontrar un «vínculo sagrado» con la joven actriz de la producción mientras filmaban en Londres. Ortega aseguro que cada vez que entraba en el set, quería recordarlo por el resto de su vida, asegurando que la primera vez que vio a Keaton caracterizado como el zafio demonio sintió cómo su alma «abandonaba» el cuerpo por un segundo.

El propio director cree que Ortega es una intérprete diferente al resto, pero por supuesto, comparte cierta cualidad que vio en Ryder cuando esta comenzaba su carrera: «Ambas, en su juventud, tenían almas muy fuertes. Son como actrices de cine mudo», le explicaba a la revista estadounidense. El auge de notoriedad de Winona Ryder se dio en los 90, pero en la actualidad ha recuperado parte de esa fama gracias a su participación en la serie Stranger Things.

Bitelchús Bitelchús se estrenará en cines el próximo 6 de septiembre.