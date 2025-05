El iraní Jafar Panahi, encarcelado por los ayatolás, gana la Palma de Oro en Cannes

El cineasta disidente iraní Jafar Panahi ha ganado el máximo galardón del Festival de Cine de Cannes, la Palma de Oro, por su drama It Was Just an Accident (Un simple accidente), inspirado en sus estancias en prisión, encarcelado por los ayatolás en diferentes ocasiones. Panaji ha estado dos veces en la cárcel, una en 2020 y otra en 2023. La película premiada la realizó el director tras salir de prisión la segunda vez. «La primera vez que estuve en prisión estuve en régimen de aislamiento», dijo Panahi la semana pasada.

«Estaba solo en una celda diminuta y me sacaban con los ojos vendados a un lugar donde me sentaba frente a una pared y oía una voz a mis espaldas. Era la voz del hombre que me interrogaba, a veces durante dos horas, a veces durante ocho», explicó. «Y me quedaba enganchado a su voz todo el tiempo, fantaseando sobre quién era esa persona a partir de su voz. Intuía que algún día esa voz formaría parte de algo que escribiría o fotografiaría y al que le daría vida creativa», destacó.

En 2010 fue detenido por primera vez, junto a su esposa y una quincena de invitados, en su casa de Teherán (Irán). Su delito fue apoyar a Mir Hosein Musavi, el principal líder de la oposición del entonces presidente Mahmud Ahmadineyad. Tras varios meses en prisión, a su casa en régimen de arresto domiciliario.

Tras recibir la Palma de Oro, Panahi ha agradecido a su familia y colaboradores su apoyo: «Creo que es el momento de pedirles a todos, a todos los iraníes con opiniones diferentes, en Irán y en todo el mundo… una cosa: dejen de lado los problemas y las diferencias. Lo más importante es, sin duda, nuestro país y su libertad».

Durante su discurso, Pahani ha recordado el tiempo que pasó en prisión y ha pedido a los iraníes que dejen al lado sus diferencias y se centren en lo que importa, Irán y su libertad. «Que nadie se atreva a decirnos cómo vestirnos, qué hacer o cómo comportarnos», ha reivindicado.

Por su parte, el franco-español Oliver Laxe se ha hecho con el premio del Jurado del festival de Cannes ex aequo con la alemana Mascha Shilinzki por su filme Sound of Falling. Tras su paso por festival, la película se estrenará en los cines de España el próximo 6 de junio distribuida por Bteam Pictures.

La cinta cuenta cómo un hombre (Sergi López) y su hijo (Bruno Núñez) llegan a una rave perdida en medio de las montañas del sur de Marruecos. Buscan a Mar, su hija y hermana, desaparecida hace meses en una de esas fiestas. Reparten su foto una y otra vez rodeados de música electrónica y un tipo de libertad que desconocen. Allí deciden seguir a un grupo de raveros en la búsqueda de una última fiesta que se celebrará en el desierto, donde esperan encontrar a la joven desaparecida.

El Gran Premio del Jurado ha recaído en Affeksjonsverdi (Valor sentimental), dirigida por el noruego Joachim Trier; mientras que el Premio Especial del Jurado ha sido para ‘Resurrección’, del cineasta chino Bi Gan. Asimismo, el premio al Mejor Guion ha ido a manos de los hermanos Dardenne, Jean-Pierre y Luc, por ‘Recién nacidas’.

El galardón a la Mejor Dirección ha sido para el brasileño Kleber Mendonça Filho por O agente secreto, protogonizada por Wagner Moura, que se ha hecho con el premio a la Mejor Interpretación Masculina. En la categoría femenina, la tunecina Nadia Melliti ha sido reconocida como Mejor Actriz por su papel en La petite dernière, dirigida por Hafsia Herzi.

En la sección de cortometrajes, la Palma de Oro ha sido para I’m Glad You’re Dead Now, del palestino Tawfeek Barhom, mientras que Ali, de Adnan Al Rajeev, ha recibido una mención especial del jurado.