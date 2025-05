Las películas más esperadas de Cannes 2025: de las españolas ‘Romería’ y ‘Sirat’ a lo nuevo Ari Aster

Parece mentira, pero ya ha pasado un año desde que Anora (2024) se coronó en el certamen de la croisette, dando inicio a la que sería una larga carrera de ceremonias para descubrir a la mejor película del año. Mañana día 13 de mayo, ese ciclo fílmico y glamuroso volverá a repetirse cuando comience el Festival de Cine de Cannes 2025. El más prestigioso de los eventos cinematográficos europeos trae importantes preestrenos y novedades. Pero, ¿cuáles son las películas más esperadas este año? ¿hay alguna favorita? ¿qué posibilidades tiene el cine español? A continuación, repasamos los largometrajes más relevantes que se verán en la larga carrera por la Palma de Oro que se conocerá el próximo 24 de mayo.

Las películas más esperadas

Con el paso de los años, el Festival de Cine de Cannes se ha ido convirtiendo no sólo en un espacio para premiar el cine de autor, sino también en un escaparate que sirva de premiere para grandes estrenos comerciales. En este caso y fuera de cualquier concurso, en Cannes 2025 este espacio estará destinado a Misión imposible: sentencia final y a lo último de Spike Lee con Denzel Washington, Highest 2 Lowest.

No obstante y ya dentro de las diferentes competencias, por el festival galo pasarán producciones muy esperada de la mano de las estrellas más importantes y de por supuesto, los cineastas más esperados. Una de ellas es Eddington, el regreso a la dirección de Ari Aster. De nuevo con el amparo de A24, el responsable de Hereditary (2018) y Midsommar (2019) vuelve a estrenar un filme con la esperanza de «sacarse la espinita» de Beau tiene miedo (2023). Un personalísimo relato que fue duramente criticado por la prensa especializada y que además, supuso un fracaso comercial en salas. Desde luego, el desempeño del realizador tiene pinta de ser amado y odiado a partes iguales bajo la premisa de un drama pandémico que tiene un elenco impresionante: Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Austin Butler y Emma Stone, entre otros.

Continuando con la senda de directores conocidos, Cannes 2025 será igualmente el lugar de presentación perfecto para La trama fenicia. Al igual que sucede con Aster, Wes Anderson quiere recuperar su mejor versión y para ello vuelve a configurar un guion original junto a Roman Coppola, concentrando su ya característico casting de estrellas internacionales. Tras estos dos, el último gran cineasta norteamericano que asoma para conquistar el oro en el codiciado festival es Richard Linklater. El autor de Boyhood proyecta Nouvelle Vague, una producción francesa en la que reconstruye la historia de la creación del movimiento cinematográfico homónimo.

Aster, Anderson y Linklater son los grandes nombres de Hollywood que irrumpen como posibles favoritas, pero no debemos obviar que a pesar de que la última ganadora fue una cinta norteamericana como Anora, Cannes 2025 tendrá como siempre esa preferencia europea tan característica que podría volver a premiar a la francesa Julia Ducournau (Titane), esta vez a través de Alpha o a dar la sorpresa con la noruega Sentimental Value, dirigida por Joachim Trier (La peor persona del mundo). Por último y bajo el protagonismo de Robert Pattinson y Jennifer Lawrence, Die, My Love supondrá el regreso de la británica Lynne Ramsay a un certamen que le concedió la consideración de mejor guion en 2017 por En realidad, nunca estuviste aquí.

Un Cannes con «sabor español»

Esta 78ª. edición de Cannes 2025 podría romper una histórica ausencia del cine español en el máximo podio del festival. Pues nuestro país no se lleva la Palma de Oro desde 1961, cuando Viridiana de Luis Buñuel se alzó con el gran reconocimiento.

Este año, los encargados de intentar suceder el legado de Buñuel serán Oliver Laxe por Sirat. Trance en el desierto y Carla Simón, con su esperada Romería. Tendremos que esperar hasta finales de este mes para conocer si el jurado presidido por Juliette Binoche se decide por alguna de estas dos opciones patrias.

La lista de nominadas en Cannes 2025

Esta es la lista completa de los largometrajes que competirán por la Palma de Oro en Cannes 2025: