Teaser de ‘Highest 2 Lowest’: Spike Lee y Denzel Washington revisitan una obra maestra de Akira Kurosawa

A falta de tener un primer tráiler oficial, Apple y A24 han compartido un breve adelanto de lo que nos espera con Highest 2 Lowest. El reencuentro creativo entre el director Spike Lee y Denzel Washington que parte, ni más ni menos, que de ser una especie de remake moderno de El infierno del odio de Akira Kurosawa (1963). La ambiciosa cinta llegará a los cines en verano y antes, los asistentes inminente Festival de Cine de Cannes podrán verla en una premiere que no entrará en la Sección Oficial a concurso.

Lee, vuelve al formato del largometraje un lustro después de Da 5 Bloods: Hermanos de armas, su filme bélico para Netflix. Y, ¿qué mejor manera que hacerlo al lado de la que fue una de las estrellas fetiche en la etapa cúspide de su carrera? El realizador vuelve a tener a Washington, 19 años después de su última colaboración, habiendo trabajado juntos en Mo’ better blues (Cuanto más, ¡mejor!) (1990), Malcolm X (1992), Una mala jugada (1998) y Plan oculto (2006). Este nuevo trabajo, inspirado por la novela El secuestro del Rey de Evan Hunter de la que también partió la película de Kurosawa, ha sido adaptado al campo del libreto de la mano del propio Lee y del debutante Alan Fox. Siendo a todas luces, una reinterpretación actual que está producida bajo el ejecutivo Michael Berman de Mandalay Pictures y de Todd Black por Escape Artists. En un principio, Highest 2 Lowest llegará a los cines estadounidenses el 22 de agosto, mientras que el 4 de septiembre, está programada su llegada al catálogo de Apple TV +. Todavía desconocemos si en España tendremos pases por nuestros patios de butacas o si al igual que en el mercado norteamericano doméstico, este relato llegará directamente al abanico de contenidos de la plataforma.

Teaser de ‘Highest 2 Lowest’

El breve adelanto de Highest 2 Lowest viene cargado de estilo, presentándose cómo no bajo el paraguas del sello distintivo de A24 y la marca de streaming de la compañía tecnológica fundada por Steve Jobs. Así, bajo un recorrido por uno de los icónicos puentes de Nueva York impregnado con un etalonaje azulado, el material promocional presenta los grandes nombres que presentará la cinta, así como el recorrido profesional de un Spike Lee que se llevó el Oscar honorífico en 2016 y que en 2019, terminaría alzándose con la estatuilla dorada por la adaptación del guion de Infiltrado en el KKKlan (2018).

La historia original de El infierno en el odio nos ponía en la piel de Gondo (Toshirô Mifune), un directivo de una importante empresa de zapatos que un día, recibe la noticia de que su hijo ha sido secuestrado. el rescate que exige el secuestrador es, cómo no, una gran cantidad de dinero. Pero Gondo necesita esa suma para cerrar una negociación que le daría el control de la empresa. Ese punto de partida se ha actualizado, trasladando la trama a Nueva York y dándole al personaje de Washington una puesto directivo en un sello discográfico.

Aparte de la omnipotente presencia del actor de American Gangster (2007), el casting principal de Highest 2 Lowest se completa con Jeffrey Wright (Casino Royale), Lifenesh Hadera (Show Me a Hero), Dean Winters (John Wick), Michael Potts (The Wire), John Douglas Thompson (El legado de Bourne) y los cantantes Ice Spice y Asap Rocky, quien por otra parte ya hizo su debut cinematográfico en Dope (2015) y la recientemente muy bien valorada por la crítica, If I Had Legs I’d Kick You.

Denzel Washington sigue sorprendiendo

Nominado en 10 ocasiones y con dos estatuillas doradas en su poder, a sus 70 años podría parecer que Denzel Washington ya lo ha hecho todo en su carrera. Sin embargo, su actuación fue de lo poco rescatable en Gladiator II (2023) y hace dos años, nos demostró que podía seguir siendo incluso un héroe de acción en The Equalizer 3 (2023). Eso sí, hace poco mencionó que estaba cerca del retiro profesional.

Algo que ocurre de igual forma con Spike Lee, aunque la suma de ambos supone una colaboración ilusionante y estimulante para cualquier cinéfilo. Lee lleva muchos años espaciando el estreno de sus largometrajes y no es tampoco, la primera ocasión en la que se enfrenta a un potente remake de procedencia oriental. En 2013, estrenó Old Boy, la revisión de la gran obra maestra homónima de Park Chan-wook.

A24 tiene toda una serie de potentes estrenos antes de que acabe el año. Desde Materialistas de Celine Song, hasta Marty Supreme de Joshua Safdie. En el lado más comercial, Apple nos brindará este verano el estreno del blockbuster F1 con Brad Pitt.