La quiniela de los Goya 2026 según nuestros expertos en cine

Ya está todo preparado para la gran noche del cine español. La gala de entrega de los premios Goya 2026 se celebra este sábado 28 de febrero en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona.

¿Quién subirá a recoger el preciado cabezón que otorga la Academia? Los expertos en cine de OKDIARIO, Paula M. Gonzálvez y Sergio Espí, hacen su propia quiniela. Distinguen entre quién ganaría si de ellos dependiera y quién, según su opinión, terminará llevándose el Goya a casa, en caso de que no coincidan ambas apuestas.

Estas son sus quinielas para las principales categorías:

Mejor Película

Paula M. Gonzálvez: Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa. La directora ha demostrado -una vez más- su portentosa capacidad de abordar temas peliagudos sin juzgar ninguna postura y, a la vez, dando cabida a todas las sensibilidades. Es sólo uno de los muchos ingredientes que hace de cada producción que toca, como ésta, un proyecto redondo en el que todo el público tiene cabida. Nunca se sabe si habrá sorpresa por aquello de premiar a la candidata a los Oscar. De ser así, no es descartable el Goya a Mejor película ex aequo con Sirat.

Sergio Espí: Ganará Los domingos y se lo merece. Cierto es que Sirat está nominada al Oscar y que se ha aplaudido mucho fuera de nuestras fronteras, pero la de Alauda Ruiz de Azúa es un ejemplo poderosísimo de lo que debe ser el arte, sin juicios y tratando al espectador como a una persona inteligente.

Mejor dirección

Paula M. Gonzálvez: Alauda Ruiz de Azúa. La cineasta ha dirigido sin fisuras una película con la que también ha captado un tema candente en la sociedad: el creciente interés de los jóvenes en la fe.

Sergio Espí: Alauda Ruiz de Azúa no tiene rival. Es cierto que dentro de esta categoría podrían dar la sorpresa Oliver Laxe por Sirat o incluso Albert Serra por Tardes de soledad pero creo que va a ser la gran noche de Los domingos.

Mejor actor protagonista

Paula M. Gonzálvez: Mario Casas porque es, sin lugar a dudas, lo mejor de Muy Lejos que, además, ha permitido que Gerard Oms brille más, incluso, en su debut. Aunque es más que probable que la Academia se decante por José Ramón Soroiz, por Maspalomas.

Sergio Espí: Mi apuesta personal es, sin duda, José Ramón Soroiz por Maspalomas y creo que es el que más opciones tiene tras ganar el Feroz y el premio en San Sebastián. Eso sí, tampoco me sorprendería mucho que se llevase el Goya 2026 Alberto San Juan por La cena.

Mejor actriz protagonista

Paula M. Gonzálvez: Patricia López Arnaiz, que no parece tener rival este año con su papel en Los domingos, aun con los destacables trabajos de Ángela Cervantes y Susana Abaitua. Patricia López Arnaiz está inalcanzable.

Sergio Espí: Aquí tengo mis dudas. Todas lo merecen. La gran favorita es Patricia López Arnaiz por Los domingos pero, si fuera por mí, se lo daría a Ángela Cervantes por La furia

Mejor actor de reparto

Paula M. Gonzálvez: Álvaro Cervantes, por Sorda. Es uno de esos casos del cine español que hay que celebrar: un actor joven que empezó siendo uno de los rostros de moda de la pantalla y al que los espectadores han podido ver crecer profesionalmente trabajo a trabajo, con dedicación y constancia. Así, ha firmado su mejor papel hasta la fecha con Sorda.

Sergio Espí: Espero que se lo lleve Álvaro Cervantes por Sorda. Su trabajo es impecable y s elo merece. Su gran rival, sin embargo, es Kandido Uranga por Maspalomas. Eso sí, conociendo cómo se vota en la Academia, no me extrañaría que el Goya lo recogiese Juan Minujín por Los domingos.

Mejor actriz de reparto

Paula M. Gonzálvez: Nagore Aramburu, por Los domingos. No sólo porque su contundente trabajo se merezca el Goya, sino porque hay que recompensar que se le haya descubierto tan tarde como una de las grandes actrices de España.

Sergio Espí: Quiero que gane Nagore Aramburu por Los domingos. Como una rival veo a Elena Irureta por Sorda.

Mejor dirección novel

Paula M. Gonzálvez: Eva Libertad. Ha hecho de Sorda una película que muestra los estigmas de la sordera mientras el espectador se entrega a la historia con todos los sentidos. Y con las emociones a flor de piel.

Sergio Espí: Creo que no cabe duda que la gran ganadora en esta categoría es Eva Libertad por Sorda. ¿Quién podría dar la sorpresa? Gerard Oms por Muy lejos.

Mejor actriz revelación

Paula M. Gonzálvez: Miriam Garlo, porque su interpretación en Sorda es hipnótica. Y su química con Álvaro Cervantes traspasa la pantalla.

Sergio Espí: Quiero que gane Miriam Garlo por Sorda pero también tiene muchas posibilidades Blanca Soroa por Los domingos

Mejor actor revelación

Paula M. Gonzálvez: Mitch Robles. El actor inyecta buena parte de la naturalidad que da esencia a Romería. Julio Peña podría arrebatarle el Goya por asumir con tanta firmeza su primer gran papel en el cine que, para colmo, es el de Miguel de Cervantes en El cautivo.

Sergio Espí: Julio Peña por El cautivo. Es el personaje con más peso de todos y el actor está excelente.