Las grandes olvidadas de los Oscar 2026: 5 ausencias llamativas para la comunidad cinéfila

Hace casi 24 horas, la Academia de Hollywood compartió la lista de películas nominadas a la 98ª edición de la alfombra roja. En ella, Una batalla tras otra mantiene su estatus de favorita a pesar de las 16 nominaciones de Los pecadores. Ese apabullante número de candidaturas por parte de la cinta de Ryan Coogler es una de las principales sorpresas de las recientes consideraciones. Sobre todo en la parte interpretativa, donde Michael B. Jordan, Delroy Lindo y Wunmi Mosaku tendrán una oportunidad de hacerse con la prestigiosa estatuilla dorada. Nunca llueve al gusto de todos y en la otra casa de la moneda se encuentran por supuesto, 5 grandes olvidadas que no podrán competir en ninguna categoría de los Oscar 2026:

5 nominaciones olvidadas de los Oscar 2026

1-La nominación para Chase Infiniti

Mediáticamente opacada por las actuaciones de Leonardo DiCaprio, Sean Penn y Benicio del Toro, Chase Infiniti es una de las grandes olvidadas de estos Oscar 2026. Muchos afirman que el error promocional fue el de postularla en la categoría de mejor intérprete protagonista y que si hubiesen posicionado su nombre en la candidatura de mejor actriz de reparto, la joven debutante de 25 años habría salido seleccionada. Independientemente de ello, con el simple visionado de Una batalla tras otra nos basta para saber que ha nacido una estrella.

2-El guion de ‘Weapons’

La nominación de Amy Madigan ha causado furor entre los fans de este gran ejercicio de cine de terror. Pero dada la cantidad de candidaturas que ha terminado obteniendo Los pecadores, echamos en falta al menos una consideración al libreto de esta sátira sobre la violencia norteamericana.

3- Dirección y película para ‘Un simple accidente’

Ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes, sabíamos que el iraní Jafar Panahi obtendría sí o sí, una nominación en la categoría de mejor película internacional. El guion era otra consideración cantada, dada la originalidad y mezcolanza de géneros que reúne este thriller tenso y profundamente político.

4- La ausencia musical de ‘Wicked 2’

Puede que su paso por la cartelera no haya causado el impacto de la primera entrega y que las críticas tampoco acompañaron a un reclamo popular concentrado únicamente en lograr la nominación para Ariana Grande. No obstante, el ostracismo en las categorías musicales y técnicas la han convertido por derecho propio, en la gran olvidada de los Oscar 2026.

5- «Sin otra opción» para Park Chan-wook

Cuesta creer cómo a sus 62 años, el director de Old Boy y La doncella, todavía no ha obtenido ni una sola nominación a lo largo de su carrera. Park Chan Wook ya fue ignorado en 2023 con su trabajo Decision to Leave y ahora, la Academia vuelve a hacer caso omiso al talento del surcoreano tras haber logrado tres nominaciones al Globo de Oro y haber estado sonando muy fuerte en las quinielas de la sección de mejor dirección. No hay otra opción llegará a los cines españoles el próximo 13 de febrero.