El fenómeno de los Goya 2026 está en Movistar +: te puede helar el corazón pero hay que verla

La 40.ª edición de la fiesta del cine español se celebrará el próximo sábado, 28 de febrero. Entre las principales candidatas encontramos a la gran favorita, Los domingos, pero también a grandes rivales como Sirat, Maspalomas y Sorda. Una relevancia de títulos que opacan en cierto sentido a otras producciones de nicho cuyo paso por las nominaciones ha quedado en segundo plano. Ayer recomendábamos por ejemplo, el visionado de Decorado y hoy hacemos lo propio con la que es quizás, la película de los Goya 2026 más infravalorada que podemos localizar en Movistar Plus: Los Tortuga.

Dirigida por Belén Funes, Los Tortuga tuvo un gran preestreno en el pasado Festival de Málaga, donde el drama social terminó llevándose la Biznaga de Plata, el mejor guion y la mejor dirección para Funes. Sin embargo, los Goya 2026 únicamente la han considerado para las dos categorías interpretativas. Los Tortuga es el segundo trabajo como cineasta de la catalana, un lustro después de llevarse el busto del pinto a la mejor dirección novel por La hija de un ladrón (2019).

‘Los Tortuga’: sinopsis y reparto

La sinopsis oficial de Los Tortuga nos pone en la piel de Anabel y Delia, una joven de 18 años que vive con su madre, una taxista chilena. Ambas viven alquiladas desde hace dos décadas en el barrio de Collblanc y con un esfuerzo previo enorme, Anabel estudia primero de comunicación audiovisual en la universidad pública. Pero todo su futuro y esperanzas podría desmoronarse con la llegada de una carta.

Una de las principales virtudes de la cinta pasa por el elenco principal de la historia. Antonia Zegers encarna al personaje de Delia y Elvira Lara al de Anabel. Tal es ese talentoso desempeño, que la Academia ha tenido a bien nominarlas a ambas en sus respectivas categorías. A Zegers en la sección de mejor actriz principal y a Lara, dentro de la consideración de la mejor actriz revelación. Completando el reparto secundario están Mamen Camacho (Gran Reserva), Estefanía de los Santos (Grupo 7), Delfina Guzmán (El regalo), Bianca Kovacs (30 monedas) y Sebastián Haro (El laberinto del fauno).

Los Goya 2026 se viven en Movistar Plus+

La marca de Telefónica siempre ha apoyado la realización de la industria cinematográfica patrio. Aunque ese mecenazgo audiovisual representa en esta edición un alcance masivo: los Goya 2026 se viven de verdad en Movistar Plus+.

Para comprobarlo sólo debemos visitar el catálogo de la plataforma. Aparte de Los Tortuga o Decorado, el servicio de vídeo bajo demanda tiene en su abanico de contenidos a títulos como La cena, Sirat, Sorda, Maspalomas, Los tigres, Romería, Tardes de soledad, Una quinta portuguesa, Mia amiga Eva y Muy lejos. La gran aspirante de los Goya 2026, Los domingos estará disponible de igual modo en Movistar Plus el 27 de febrero.

En cambio para poder ver El cautivo y Un fantasma en la batalla tenemos que acudir a Netflix y para disfrutar de Gaua y Enemigos es necesario tener una suscripción a Prime Video.