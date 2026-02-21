Si tienes alguno de estos apellidos tus antepasados eran huérfanos y está confirmado

Todos sentimos cierta curiosidad por saber de dónde venimos y de dónde eran nuestros antepasados. Las preguntas acerca de nuestras raíces son inevitables, y a veces las respuestas pueden ser sorprendentes. En este contexto, los apellidos son una de las mejores formas de conocer la vida de quienes nos precedieron, aunque algunos esconden historias duras. Lo que hoy consideramos un simple nombre puede haber sido, en otra época, un estigma social para los niños huérfanos o nacidos fuera del matrimonio.

El apellido más conocido de esta categoría es, sin duda, Expósito. Su origen proviene del latín expositus, que significa literalmente «expuesto» o «abandonado». Siglos atrás, este apellido se asignaba a bebés que se dejaban en hospitales, iglesias o casas de beneficencia. Era una forma de registrar oficialmente a aquellos niños cuyos padres no querían o no podían hacerse cargo de ellos, evitando dejarles sin identidad desde el punto de vista legal.

El origen y significado de los apellidos del abandono

Otros apellidos con connotaciones similares incluyen De la Misericordia, De la Iglesia o Trobat, este último presente especialmente en Cataluña y la Comunidad Valenciana, y que también se utilizaba para referirse a niños abandonados. En muchas partes de España, se elegían apellidos toponímicos neutros, como del Río, de la Vega o de la Fuente para evitar que el niño sufriera el estigma tanto en su infancia como en su vida adulta,

En el País Vasco, algunos apellidos como Etxebarría adquirieron connotaciones similares, aunque más tarde también se aplicaron a linajes reconocidos, lo que muestra cómo un mismo apellido podía tener diferentes significados según la región y la familia.

«En Pamplona, desde el siglo XVI al XVIII a casi todos los niños se les puso el apellido Goñi, en honor a don Ramiro de Goñi, arcediano de la Tabla de la Catedral y gran benefactor del Hospital General. A comienzos del siglo XIX se tuvieron que diversificar los apellidos para evitar las confusiones», explicaba Antton Iparraguirre al Diario Vasco.

Estas prácticas estuvieron en vigor entre los siglos XVI y XIX, cuando la sociedad comenzó a rechazarlas por el gran estigma que implicaban. La establecía expresamente la prohibición de reflejar en la inscripción datos que revelaran la ilegitimidad del nacimiento. En concreto, el artículo 55 disponía: «En las inscripciones de nacimiento no se hará constar circunstancia alguna de la que pueda deducirse el carácter ilegítimo del mismo».

Sin embargo, muchos de los apellidos antiguos no desaparecieron, aunque con el tiempo adquirieron un nuevo significado, transformándose en parte del patrimonio onomástico de muchas familias.

Expósito

El apellido Expósito, según el Instituto Nacional de Estadística, lo llevan actualmente más de 34.000 españoles, a los que se se suman cerca de 900 con la variante italiana Espósito. Nombres como el de la actriz Ester Expósito, conocida por su papel en la serie «Élite», han contribuido a su visibilidad.

El apellido Expósito proviene del latín expositus, que significa «expuesto» o «abandonado». Entre lossiglos XVI y XIX, las autoridades civiles y religiosas registraban a estos niños como Expósitos, en un intento de darles identidad legal. Sin embargo, esa identidad venía acompañada de un fuerte estigma social, hasta el punto de limitar las oportunidades personales, laborales y sociales.

Lo más sorprendente de esta historia es su evolución. En lugar de desaparecer, muchos adultos decidieron conservarlo como un acto de afirmación persona. Este fenómeno se dio tanto en España como en Italia, donde la variante Espósito tuvo un uso similar.

