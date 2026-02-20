Parece Petra pero está en España: la ciudad de Andalucía que hay que visitar una vez en la vida

Esta ciudad de Andalucía que merece una visita imprescindible nos transporta a un rincón que tal vez hasta ahora había pasado desapercibido en nuestros planes. Con la llegada de la temporada ideal para las escapadas, es el momento perfecto para descubrir joyas ocultas que pueden sorprendernos. Un descubrimiento inesperado que podría transformar nuestra perspectiva y dejarnos una huella duradera en las próximas semanas.

Para quienes buscan un destino que cause asombro sin necesidad de largos desplazamientos, esta ciudad resulta verdaderamente impactante. Se trata de un tesoro comparable a la majestuosidad de Petra, pero en territorio español. La riqueza artística que albergan sus construcciones nos invita a contemplar detalles arquitectónicos fascinantes que quizás nunca habíamos considerado. Es el momento idóneo para aventurarse en nuevas experiencias que nos acompañarán durante estas jornadas venideras y que podrían resultar fundamentales. Esta ciudad andaluza representa uno de esos destinos que realmente maravillan al visitante.

Está en España pero parece Petra

Petra es una ciudad que impresiona. En primer lugar, por su situación y en segundo, por lo que acaba representando. El misterio que rodea este monumento que está excavado en la propia roca es enorme. El uso del espacio, pero también una construcción que no se ha repetido jamás seducen cada año a millones de personas que no dudan en visitarla.

Pero cuidado, porque estamos ante un sitio para el que hay que desplazarse durante horas y horas, dejando atrás la seguridad de nuestro país. Un viaje que además de ser costoso de tiempo, también lo es de dinero. El hecho de viajar se está convirtiendo en un lujo, en especial si salimos de las zonas más convencionales.

Lo que llega después de esto es un giro de guion que hasta el momento no hubiéramos tenido en cuenta. España tiene de todo y más, no sólo ahorraremos en tiempo, sino también, descubriremos unas zonas que pueden acabar siendo las que nos hagan crear recuerdos increíbles.

Ayudando a la economía de la zona y de todo el país. Por lo que, estaremos ante una opción que nos dará la opción de viajar a Petra sin movernos de España, con todos los beneficios que conlleva.

La ciudad de Andalucía que hay que visitar una vez en la vida

Toma nota de esta increíble ciudad con un edificio tipo Petra que te dejará con la boca abierta: Tal y como se presenta esta ciudad en la web de Andalucía Turismo: «Ciudad perteneciente a la Campiña, está situada al este de la provincia. Su ubicación, en torno a un cerro, por cuya ladera se extienden sus calles y casas tí­picamente sevillanas, le permite disponer de una espléndida panorámica sobre las tierras que le rodean, dedicadas al cultivo de cereales y olivos. Es Osuna una de las ciudades más monumentales de toda la provincia, gracias a su pasado ducal que le proporcionó esplendor y riqueza, sobre todo en los siglos XVI, XVII y XVIII. Basta recorrer sus calles para disfrutar de sus casas y palacios señoriales, de sus calles plenas de detalles urbaní­sticos, de casas y edificios con encanto. Entre sus numerosos monumentos se pueden destacar: la Universidad, una joya del Renacimiento; la Colegiata de Santa María de la Asunción, el Panteón de Arte Sacro, el Convento de la Encarnación, el Convento de la Concepción, el Palacio de los Cepeda, el Panteón Ducal, los Antiguos Juzgados o el Palacio del Marqués de la Gomera entre otros».

Siguiendo con la misma explicación: «Los orí­genes de Osuna se remontan hacia el año 1000 a.C, a la época de los tartesios. Se le identifica con la ciudad ibérica de Urso. De esta época destacan los restos de «los toros de Osuna» y el bajorrelieve del «soldado», obras cumbres del arte ibérico que se pueden admirar en el Museo Arqueológico Nacional. Fue ocupada por fenicios y cartagineses. Durante la época romana participó en las guerras entre César y Pompeyo. Tras la conquista se le da el estatuto de Colonia Genitiva Iulia. La legislación y ordenamiento cí­vico se recogen el la tablas «los bronces de Osuna», que también se encuentran en el Museo Arqueológico Nacional. En el periodo de Al-Andalus fue llamada Osona. En esta época nacieron importantes poetas, cientí­ficos, gramáticos y juristas. La conquista cristiana fue llevada a cabo por Fernando III en el año 1240. En 1264, ante problemas de repoblación y mantenimiento de fronteras, Alfonso X el Sabio cede la localidad a la Orden de Calatrava, de la que es Encomienda Mayor. En dos siglos, llega a alcanzar la cifra de 2.500 habitantes. Siendo Maestre de la Orden Pedro Girón, en 1464 la Villa es permutada por Fuenteovejuna y Bélmez, convirtiéndose en el núcleo del Condado de Ureña. Con el cuarto conde de Ureña, D. Juan Téllez Girón, la ciudad alcanzará un gran esplendor. En 1562 le fue concedido el título de duque de Osuna al quinto conde de Ureña. El deseo de ascender en el estamento nobiliario fuerza a los Téllez Girón a desarrollar todo un programa constructivo que remodelará absolutamente el paisaje de Osuna, capital del señorí­o de los Téllez. En esta época se fundará la Colegiata, se creará la Universidad, 19 monasterios y 4 hospitales, y surgirán en el paisaje numerosas casas solariegas y palacios».