Illa se disculpa por hablar en español en un acto internacional

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, se ha visto obligado a justificar el uso de la lengua española en un acto oficial de carácter internacional celebrado en Barcelona, al ser preguntado por Junts. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila i Moreno, en nombre del Gobierno de la Generalitat, aclara, en una respuesta por escrito, que el Ejecutivo cumple escrupulosamente con el Pacte Nacional per la Llengua y señala a los expresidentes Jordi Pujol o Carles Puigdemont para justificarse, porque ellos «han incorporado en numerosas ocasiones esta misma práctica en el ámbito de la proyección internacional».

El Pacte nacional per la llengua se firmó el pasado 13 de mayo de 2025 y lo suscribieron el Gobierno catalán, ERC y los Comunes. Su objetivo consiste en proteger, fomentar y garantizar el uso del catalán como lengua compartida y, por encima de todo, los firmantes del mismo se marcaron la meta de incrementar el uso social de la lengua catalana y lograr sumar 600.000 nuevos hablantes para el año 2030.

La intervención que ha motivado la pregunta de la diputada autonómica Mònica Sales De la Cruz, de Junts, se produjo el pasado mes de octubre, durante la celebración del Foro World in Progress Barcelona, al que acudieron numerosas personalidades de la órbita política y empresarial de todo el mundo, con especial presencia de oradores hispanohablantes.

Entre los ponentes invitados al foro estuvieron, por ejemplo, el ex presidente colombiano, Juan Manuel Santos, el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin; la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado; el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, Mariano Jabonero, además de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, como la que en aquel momento era vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, o de la Comisión Europea, como Teresa Ribera.

El conseller de Política Lingüística argumenta y llega a justificar el uso de la lengua española por parte de Illa, en su respuesta a la diputada de Junts, diciendo que el acto fue organizado por un foro privado. Y añade que «la actividad en sí estaba orientada esencialmente al mercado hispanohablante que, aunque se celebre en Barcelona, no se dirige más que de manera tangencial a la sociedad catalana». En «descargo» de Illa, eso sí, puntualiza que el presidente de la Generalitat ofreció el saludo de rigor, al inicio de su discurso, en lengua catalana.

Por otra parte, y ante los recelos de Junts, el conseller señala a los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol (CiU), Artur Mas (CiU) y Carles Puigdemont (Junts), que, según añade, «distinguían entre comunicaciones internas y externas y esta distinción ha sido aplicada históricamente y con normalidad por los diversos presidentes de la Generalitat, con independencia de su adscripción política».

«Contexto internacional»

En su intento por «justificar» el uso del español del presidente Illa, se llega a poner como ejemplo al presidente francés, Emmanuel Macron, o al canciller alemán, Friedrich Mertz, quienes recientemente, en el Consejo de Seguridad, celebrado en la ciudad alemana de Múnich, se expresaron en inglés, en lugar de en sus respectivas lenguas maternas, el francés y el alemán respectivamente, por tratarse de un «contexto internacional».

No es la primera vez que el Gobierno catalán tiene que dar explicaciones sobre esta intervención en español de Salvador Illa en el Foro World in Progress Barcelona. De hecho, el Ejecutivo catalán ya respondió anteriormente sobre este asunto.

En su primera respuesta, argumentó que reiteraba «de manera clara y explícita el compromiso de la Generalitat con el catalán como lengua de uso normal en el conjunto de la actuación gubernamental, administrativa e institucional, tanto oral como escrita, no solo en Cataluña, sino también, en algunos casos, a escala europea e internacional, de acuerdo con el marco normativo vigente y los objetivos del Pacte Nacional per la Llengua».

Sin embargo, la respuesta y el compromiso expresados por el Gobierno no parecieron suficientes en primera instancia a la diputada preguntante. Por lo tanto, el Ejecutivo catalán ha recibido un segundo requerimiento. En la respuesta a este último se da la paradoja de que el presidente Salvador Illa tenga que justificarse por expresarse en español estando en Cataluña. Todo ello cuando la ley establece que el español es tan oficial como el catalán, puesto que, como viene recogido en la Constitución, ambas son lenguas cooficiales en Cataluña.