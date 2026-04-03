Suena extraño, pero la ciencia lo confirma: enterrar granos de arroz ayuda a los microorganismos del suelo de las plantas

Mantener el suelo de las plantas en buen estado no siempre requiere productos químicos ni abonos de precio elevado. A veces, los recursos más sencillos del hogar pueden marcar la diferencia entre una planta que prospera y otra que languidece sin motivo aparente.

El interés por la fertilización natural ha impulsado la búsqueda de alternativas accesibles y sostenibles. Y curiosamente, el arroz crudo ha pasado a ser objeto de análisis por parte de expertos en biología del suelo y jardinería científica.

¿Qué le hace el arroz crudo al suelo de las plantas y para qué sirve?

Enterrar granos de arroz crudo en la tierra de las plantas activa un proceso biológico que suele pasar desapercibido: la proliferación de microorganismos beneficiosos. Al entrar en contacto con la humedad del suelo, el almidón del arroz comienza a descomponerse. Esta descomposición no es un problema, sino precisamente el mecanismo que da valor a la técnica.

Los microorganismos del suelo (bacterias y hongos que trabajan en simbiosis con las raíces) utilizan ese almidón como fuente de energía. Al alimentarse de él, se multiplican y dinamizan el ecosistema subterráneo, lo que redunda directamente en la salud de la planta.

Además del almidón, el arroz contiene pequeñas cantidades de minerales como fósforo, potasio, zinc y magnesio, todos ellos esenciales para el crecimiento vegetal. Su liberación es lenta y sostenida, lo que convierte al grano enterrado en una especie de fertilizante de acción prolongada.

El efecto sobre el suelo de las plantas es progresivo: no se percibe de un día para otro, pero con aplicaciones regulares (una cucharada sopera cada dos meses en plantas medianas), los resultados se acumulan de forma notable.

Cómo enterrar granos de arroz en el suelo de las plantas sin generar plagas

La efectividad del método depende en buena medida de la forma en que se aplica. Lo primero que hay que saber es que debe usarse arroz de supermercado, el tipo estándar sin germinar, ya que su tratamiento industrial impide que los granos den lugar a nuevas plantas dentro de la maceta.

Y desde luego, la cantidad importa. Para plantas medianas, basta con una cucharada sopera bien repartida en círculo sobre la superficie de la tierra. Para plantas pequeñas, media cucharada es suficiente, y para las más grandes se puede llegar a dos.

El paso siguiente es esencial: mezclar ligeramente los granos con la tierra y regar de inmediato.

En este marco, el error más común es acumular demasiado arroz en un mismo punto. No hay que formarlo en montones, porque eso puede atraer roedores o generar hongos no deseados. Disperso y enterrado superficialmente, el riesgo se elimina.

En el caso de plantas que van a ser trasplantadas, existe un método adicional: colocar el arroz en la base de la maceta nueva antes de trasplantar, mezclado con la tierra del fondo. Así actúa como abonado de fondo, mejorando también el drenaje radicular.

El respaldo científico detrás de este valioso truco para tus plantas

Varios estudios recientes respaldan el interés agronómico del uso de arroz para las plantas.

Un trabajo publicado en 2021 en Sustainability comprobó que la fermentación del agua de lavado de arroz incrementa la población de bacterias beneficiosas y la concentración de nutrientes, e identificó microorganismos con capacidad de fijar nitrógeno, solubilizar fósforo y potasio y producir ácido indolacético (IAA), una fitohormona vinculada al crecimiento vegetal.

En la misma línea, un estudio de 2022 en Agronomy observó que la aplicación continuada de agua de lavado de arroz fermentada durante tres ciclos de cultivo mejoró el crecimiento del choy sum y elevó el contenido de nutrientes en la planta.

También hay evidencia sólida sobre los residuos de arroz incorporados al suelo. Un estudio de 2024 en Microbial Cell Factories diseñó un consorcio microbiano capaz de acelerar la degradación de la paja, mejorar la solubilización del fósforo e incrementar en el suelo la materia orgánica, el fósforo disponible y el nitrógeno disponible.

Cabe aclarar que estos estudios aprovecharon el método de liberación rápida, que por su parte consiste en aprovechar el agua de arroz. En el hogar, esto se puede replicar agitando media taza de granos en agua hasta obtener un líquido blanquecino.

Regar con esa preparación una vez a la semana durante dos semanas aporta los nutrientes de forma directa al suelo de las plantas, con resultados más inmediatos, aunque también más pasajeros.