Giro en el precio del tabaco y el BOE lo confirma: afecta a esta popular marca de cigarrillos a partir de ahora

El Boletín Oficial del Estado ha confirmado una nueva subida en el precio del tabaco. El pasado sábado se confirmó en el BOE el incremento del coste de varias marcas de cigarrillos, cigarros y cigarritos, así como picaduras de pipa y picaduras de liar. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la subida del precio del tabaco que entró en vigor el sábado 28 de marzo de 2026.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado la «resolución de 27 de marzo de 2026, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en expendedurías de Tabaco y Timbre del área de Península y Baleares». Esto afecta a varias marcas como Camel Legend, Flores o La Flor Dominicana.

Así ha subido el precio del tabaco

«En virtud de lo establecido en el artículo 4 de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria, se publican los precios de venta al público (PVP) de determinadas labores de tabaco en expendedurías de Tabaco y Timbre del área de Península y Baleares, que han sido propuestos por los correspondientes fabricantes e importadores», dice la norma publicada en el BOE que contempla los siguientes cambios en lo que respecta al precio del tabaco:

Cigarrillos

Camel Legend 20S: 5,10 euros/cajetilla.

Cigarros y cigarritos

Flores

A. Flores GR Half Corona Corojo M (20): 4,15 euros/unidad.

A. Flores GR Half Corona Desflorado M (20): 4,15 euros/unidad.

A. Flores GR Half Corona Maduro M (20): 4,15 euros/unidad.

A. Flores GR Half Corona Sungrown M(20): 4,15 euros/unidad.

Blackwoods

Backwoods Blue Cigar (5): 0,99 euros/unidad.

Backwoods Purple Cigar (5): 0,99 euros/unidad.

El Cavaller

Caliqueño n.º 2 (10): 1,00 euros/unidad.

Caliqueño n.º 2 (20): 1,00 euros/unidad.

El Cavaller Marineros (10): 1,00 euros/unidad.

El Cavaller Marineros (25): 1,00 euros/unidad.

Gaudi

Gaudi 5 × 52 (20): 21,00 euros/unidad.

Gaudi 6 × 56 (20): 28,00 euros/unidad.

Henry Clay

Henry Clay War Hawk Short (25): 4,40 euros/unidad.

Hoyo de Monterrey

Hoyo de Monterrey Destinos TR (20): 50 euros/unidad.

La Campana

Caliqueños (10): 1,00 euros/unidad.

Caliqueños (20): 1,00 euros/unidad.

La flor dominicana

1994 Tango (20): 10,50 euros/unidad.

Air Bender Guerrero (20): 14,20 euros/unidad.

Colorado Oscuro n.º 2 L.E. (50): 13,95 euros/unidad.

Doble Ligero Chisel (20): 15,20 euros/unidad.

Ligero L Granu (20): 16,60 euros/unidad.

My father

My Father Don Pepin Azul Invictos 5 × 50 (24): 9,90 euros/unidad.

My Father Don Pepin Azul Lanceros 7 1/2 × 38 (24): 10,90 euros/unidad.

My Father N.º 1 Robustos 5 1/4 × 52 (23): 12,60 euros/unidad.

Plasencia

Plasencia Reserva Original Short Corona (20): 9,90 euros/unidad.

Tabacs Juneda

Caliqueños (20): 1,00 euros/unidad.

Caliqueños (50): 1,00 euros/unidad.

Torres de quart

Caliqueño n.º 2 (10): 1,00 euros/unidad.

Caliqueño n.º 2 (2): 1,00 euros/unidad.

Caliqueño n.º 2 (20): 1,00 euros/unidad.

Torres de Quart Camperos (10): 1,00 euros/unidad.

Torres de Quart Camperos (120): 1,00 euros/unidad.

Vegafina

Vegafina 1998 VF 50P (10): 8,00 euros/unidad.

Cigarros y cigarritos

Alejandro Alfambra

Alejandro Alfambra Serie Clásica Serie XV Don Fernando (el envase de 5): 16,75 euros/envase.

Don José

Don José Corto 3 1/2 × 52 (el envase de 10): 18,50 euros/envase.

Don José Mini Robusto 4 1/2 × 50 (el envase de 10): 21,00 euros/envase.

Don José Mini Titan 4 1/2 × 60 (el envase de 10): 26,00 euros/envase.

Don José n.º 2 5 3/4 × 50 (el envase de 10): 24,00 euros/envase.

Don José Perlas 4 × 40 (el envase de 10): 16,00 euros/envase.

Don José Pirámides 6 × 52 (el envase de 10): 25,00 euros/envase.

Don José Titan 6 × 60 (el envase de 10): 29,00 euros/envase.

Montenegro

Bucaneros (el envase de 10): 3,00 euros/envase.

Bucaneros Cuba (el envase de 10): 3,00 euros/envase.

Picaduras de liar

Bullbrand Negro (30 g): 5,90 euros/unidad.

Bullbrand Tabaco Negro (100 g): 18,90 euros/unidad.

Manitou Virginia Fine Green (30 g): 6,50 euros/unidad.

Manitou Virginia Green (100 g): 21,00 euros/unidad.

Manitou Virginia Green (30 g): 6,50 euros/unidad.

Picaduras de pipa