Ni caminar, ni ir al gimnasio, ni montar en bici: este es el ejercicio perfecto que mejora la circulación y protege el corazón

Cuando se habla de cuidar la salud cardiovascular, las recomendaciones suelen ser que camines a diario, que salgas a montar en bicicleta o incluso que realices ejercicios aeróbicos. Pero hay una actividad física que pocos conocen la cantidad de beneficios que tiene y durante años fue considerada únicamente una práctica de relajación. Además de mejorar la flexibilidad y el equilibrio, esta disciplina puede convertirse en una medida de bajo impacto que no castigue las articulaciones.

Control de la presión arterial

La práctica regular de yoga puede contribuir a reducir la presión arterial. Los mayores beneficios se observan cuando las sesiones combinan posturas físicas, ejercicios de respiración y técnicas de relajación.

Los expertos señalan que este efecto se debe, en parte, a la capacidad del yoga para disminuir los niveles de estrés y reducir la activación constante del sistema nervioso, dos factores estrechamente relacionados con la hipertensión y el riesgo cardiovascular.

¿Cómo mejora la circulación?

El yoga combina movimiento, estiramientos y control de la respiración. Esta combinación favorece el flujo sanguíneo y ayuda a que los vasos sanguíneos funcionen de forma más eficiente.

Algunas posturas estimulan el retorno venoso y facilitan la circulación en piernas y extremidades, mientras que la respiración profunda mejora la oxigenación del organismo y contribuye a que el corazón trabaje de manera más eficiente.

Beneficios más allá del corazón

Los especialistas destacan que el yoga no solo puede ayudar a controlar la tensión arterial. También se ha asociado con una disminución de la frecuencia cardíaca en reposo, una mejora de la capacidad respiratoria y una mayor sensación de bienestar general.

A ello se suma su capacidad para reducir el estrés, mejorar la calidad del sueño y favorecer la salud mental, aspectos que también influyen directamente en el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares.

Una actividad apta para casi cualquier edad

Una de las grandes ventajas del yoga es su accesibilidad. No requiere equipamiento, puede practicarse en casa o en grupo y existen modalidades adaptadas para diferentes edades y niveles de condición física.

Por ello, muchos profesionales de la salud consideran que puede ser un buen complemento a otras formas de ejercicio, especialmente para quienes buscan mantenerse activos sin someter al cuerpo a entrenamientos de alta intensidad.

La importancia de la constancia

Como ocurre con cualquier actividad física, los beneficios no aparecen de la noche a la mañana. La práctica regular, varias veces por semana y mantenida durante meses, es la que ofrece los mejores resultados.

Aunque no sustituye a los tratamientos médicos ni a las recomendaciones de los profesionales sanitarios, el yoga es una de las actividades más completas para cuidar el corazón, favorecer la circulación y mejorar la calidad de vida a cualquier edad.