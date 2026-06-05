Ni correr ni ir al gimnasio: éste es el ejercicio que quema hasta 75.000 calorías al año, según los expertos

La palabra deporte muchas veces viene ligada a la creencia de que para practicarlo se necesita tiempo y dinero. Pero hay un deporte que no exige ninguna de las dos, ya que puedes hacerlo en tu día a día sin casi darte cuenta. Caminar a un ritmo relajado y de forma constante puede generar un gasto calórico de en torno a 200 calorías por hora. El gasto calórico dependerá de factores como el peso corporal, el terreno y la constancia.

¿Por qué puede ser beneficioso?

Ser constante en caminar durante un año, caminando una hora al día, puede tener múltiples beneficios para la salud. Mejorar la condición física, la circulación, la resistencia muscular y el gasto energético total pueden ser algunos beneficios.

Expertos apuntan que se necesitan al menos 150 minutos de ejercicio aeróbico de intensidad moderada y dos días de fortalecimiento muscular a la semana. Una hora caminando supera el mínimo recomendable. También hay que tener en cuenta factores a la hora de realizar una actividad física, aunque sea moderada. Hay que respetar nuestro propio ritmo, sabiendo progresar adecuadamente en el tiempo y la intensidad.

¿Qué ritmo es el necesario?

No existe la necesidad de convertir cada sesión en un ejercicio de alta intensidad. La importancia de caminar es ser constante y generar un hábito que te permita realizarlo todos los días sin que resulte una tortura a nivel mental y físico. Es de mayor importancia y genera mejores beneficios mantener un hábito moderado que realizar de vez en cuando entrenamientos de una intensidad superior que no seamos capaces de aguantar diariamente.

Un ritmo en el que te suban las pulsaciones manteniendo una conversación suele ser el adecuado a nivel de intensidad, pero sin llegar a quedarte sin aire.

Para gente que no tenga relación con el deporte, es el deporte ideal para comenzar de forma saludable a entrar en el mundo del deporte, evitando lesiones a nivel articular. Además, a mayor masa corporal, mayor es el gasto calórico; por tanto, depende de la estructura de cada individuo. Esto no quiere decir que para personas con relación con el deporte no sea beneficioso, aportando un extra de forma sencilla, tan solo caminando una hora al día.