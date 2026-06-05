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Durante años, los consejos sobre ejercicio se han centrado principalmente en hacer suficiente ejercicio cardiovascular. Pero un nuevo estudio importante sugiere que lo que haces con tus músculos puede ser tan importante como lo que haces con tu corazón.

Tras realizar un seguimiento a más de 147 000 adultos durante casi tres décadas, los investigadores descubrieron que una cantidad relativamente moderada de entrenamiento de fuerza, entre 90 y 120 minutos semanales, se asociaba con el menor riesgo de muerte. Los beneficios eran aún mayores cuando el entrenamiento de resistencia se combinaba con ejercicio aeróbico regular.

Los hallazgos, publicados en el British Journal of Sports Medicine, se suman a la creciente evidencia de que mantener la fuerza muscular a medida que envejecemos puede desempeñar un papel clave en la salud y la supervivencia a largo plazo.

Músculos importantes para un envejecimiento saludable

Las actividades aeróbicas como caminar, correr y andar en bicicleta se han asociado durante mucho tiempo con un menor riesgo de enfermedades cardíacas, cáncer y muerte prematura. Sin embargo, el entrenamiento de fuerza ha recibido menos atención a pesar de sus conocidos beneficios para preservar la masa muscular, mantener la movilidad, mejorar el equilibrio y favorecer la salud metabólica.

Con el tiempo, los adultos pierden masa y fuerza muscular de forma natural, un proceso conocido como sarcopenia. La pérdida muscular se ha relacionado con la fragilidad, las caídas, la discapacidad y un mayor riesgo de enfermedades crónicas. Los investigadores querían comprender mejor si el entrenamiento de resistencia también podría influir en el riesgo de morir por enfermedades graves.

Para averiguarlo, analizaron datos de tres grandes estudios de salud de larga duración: el Estudio de Seguimiento de Profesionales de la Salud (1992-2022), el Estudio de Salud de Enfermeras (2002-2021) y el Estudio de Salud de Enfermeras II (2003-2021). En conjunto, los estudios incluyeron a 147.374 participantes, entre ellos 31.540 hombres y 115.834 mujeres.