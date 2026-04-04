Cielos despejados y vientos variables en Andalucía: consulta la previsión AEMET para hoy

Cielos poco nubosos o despejados dominarán en el conjunto del territorio andaluz este 4 de abril de 2026. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios en el litoral mediterráneo, mientras que en el bajo Guadalquivir descenderán y en el resto de la región ascenderán. Las máximas experimentarán un descenso en el extremo suroccidental, con ascensos o estabilidad en el resto. Los vientos serán flojos y variables, con un levante moderado en el litoral mediterráneo y Cádiz, donde se esperan intervalos fuertes en el Estrecho.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 4 de abril

Cielo despejado y sol radiante en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada de hoy se presenta con un manto de nubes que, aunque no amenazan con lluvia, aportan un aire fresco a la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 29 grados y el viento, que soplará de forma suave a unos 10 km/h, hará que la sensación térmica se mantenga agradable. A medida que el sol asome a las 08:05, la luz se irá adueñando del día, brindando un respiro a la humedad que, aunque no es excesiva, se sentirá un poco cargada.

Ya por la tarde, el sol brillará con fuerza, alcanzando su máxima a 29 grados, mientras que el cielo se despejará, permitiendo que la calidez se instale en la ciudad. La noche caerá a las 20:49 y aunque el ambiente se mantendrá cálido, no se prevén sorpresas en forma de lluvia. Así, Sevilla disfrutará de un día mayormente soleado, ideal para pasear y disfrutar de su vibrante vida urbana.

Córdoba: nubes grises y viento fuerte

Las nubes grises se ciernen sobre Córdoba, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 7 grados y un cielo cubierto que invita a la reflexión. A medida que avanza el día, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 80 km/h, mientras la temperatura máxima se eleva a 25 grados.

El contraste será notable entre la mañana y la tarde; la sensación térmica podría descender, haciendo que el ambiente se sienta más frío. Con una humedad que puede llegar al 80%, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que las lluvias podrían hacer su aparición en cualquier momento.

En Huelva, cielos despejados y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con cielos mayormente despejados y temperaturas que oscilarán entre los 9 y 27 grados. La brisa será suave, con vientos que alcanzarán los 5 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día sin cambios relevantes.

Es un momento ideal para pasear por la ciudad o realizar actividades al aire libre, aprovechando el ambiente tranquilo que se respira. La combinación de sol y temperaturas templadas invita a disfrutar de un café en una terraza o a dar un paseo por el parque.

Cielo despejado y viento moderado en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de la mañana. La temperatura mínima se sitúa en 15 grados y con una sensación térmica que puede llegar a los 24 grados, se prevé un ambiente agradable. A medida que avanza la jornada, el viento soplará del este a una velocidad media de 25 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 45 km/h, así que es recomendable tener precaución si se está al aire libre.

Por la tarde, el cielo seguirá despejado y las temperaturas alcanzarán un máximo de 23 grados, manteniendo un ambiente fresco y cómodo. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, lo que evitará que el ambiente se sienta pesado. Con más de 12 horas de luz, desde la salida del sol a las 08:07 hasta su puesta a las 20:49, será un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

Jaén: cielo despejado y ambiente cálido

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de un paseo. Las temperaturas rondan los 12 grados, ofreciendo una sensación térmica agradable. A medida que avance el día, el sol irá ganando protagonismo, alcanzando una máxima de 24 grados por la tarde, lo que promete un ambiente cálido y soleado. Es un buen momento para vestirse con ropa ligera y disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando la ausencia de lluvia y el suave viento que sopla del noreste.

Cielo despejado y brisa suave en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la mañana, con temperaturas frescas que rondan los 14 grados. A medida que avanza el día, el mercurio se elevará hasta alcanzar los 21 grados, mientras el viento sopla suavemente desde el este a 15 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, la tarde podría traer un ligero cambio, con un aumento en la humedad que podría hacer que la sensación térmica se eleve hasta los 22 grados. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para la noche, cuando las temperaturas descenderán a 16 grados, manteniendo el ambiente fresco y agradable.

Granada: cielo despejado y sol radiante

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y una temperatura agradable que ronda los 11 grados, creando un ambiente fresco y cómodo. A medida que avanza el día, se espera que el sol brille intensamente, elevando la temperatura hasta alcanzar los 22 grados por la tarde, lo que promete un tiempo espléndido para disfrutar al aire libre.

A lo largo de la jornada, el viento soplará suavemente desde el sur a unos 5 km/h, lo que añadirá un toque de frescura. Con la humedad en niveles moderados, es recomendable llevar ropa ligera y no olvidar las gafas de sol para aprovechar al máximo este hermoso día en la ciudad.

Almería: cielo despejado y brisa suave

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco de la mañana, con temperaturas que rondan los 11°C. A medida que avanza el día, el mercurio se elevará hasta alcanzar los 20°C, mientras el viento sopla suavemente desde el sur a 10 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, la tarde podría traer algunas nubes y un ligero aumento en la humedad, alcanzando hasta un 85%. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para la noche, cuando las temperaturas desciendan nuevamente a 15°C y disfrutar del atardecer que se asomará a las 20:34.