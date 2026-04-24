El portavoz del Govern balear compara el testimonio presencial de Rajoy con la declaración ‘fake’ de Armengol

El portavoz del Govern balear, Antoni Costa, ha trasladado su «máximo respeto» a la declaración como testigo del ex presidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por el conocido como caso Kitchen.

«Al menos ha ido», ha dicho el portavoz en la rueda de prensa celebrada después del Consell de Govern y tras ser preguntado por una valoración sobre la declaración de Rajoy.

Asimismo, ha lanzado una crítica velada contra la ex presidenta balear y presidenta del Congreso, Francina Armengol, que declaró como testigo por escrito en el juicio del caso Koldo. «El señor Rajoy ha prestado declaración presencial; otra persona decidió enviar un correo electrónico», ha zanjado.

Según ha podido saber OKBALEARES, los servicios jurídicos de Vox están estudiando la opción más efectiva para denunciar a Francina Armengol por falso testimonio, por faltar a la verdad, en todas sus comparecencias en las comisiones de investigación sobre el caso Koldo y el caso Mascarillas. La formación política entiende que Armengol ha mentido en reiteradas ocasiones en el Congreso sobre su relación con Koldo.

Vox está analizando de nuevo –ya lo había hecho antes del informe de la UCO que la compromete– las comparecencias de la presidenta del Congreso en las respectivas comisiones de investigación del Congreso de los Diputados, del Senado, del Parlament balear y, más recientemente y por escrito, en su declaración como testigo del caso Mascarillas ante el Tribunal Supremo.

OKBALEARES también puede adelantar las tres vías en las que trabaja Vox. La que parece tener más probabilidades de prosperar es presentar una denuncia por falso testimonio en la Fiscalía. Pero hay otras opciones, quizás menos efectivas.

El partido de Abascal en Baleares también estudia presentar una Proposición No de Ley en el Parlament balear para que sea la Cámara autonómica la que presente la denuncia en Fiscalía. Para esta iniciativa podemos adelantar que contaría con el apoyo total del Partido Popular en Baleares. Algo similar se podría plantear tanto en el Congreso como en el Senado.

La opción con menos posibilidades sería plantear que el Parlament denuncie a Armengol a través de un escrito en la Mesa del Parlament. Es una opción sin recorrido, según apuntan fuentes parlamentarias.

Al incluir contradicciones y supuestas mentiras también ante el Supremo, la primera opción, la de acudir directamente a la Fiscalía, es la que se presenta a día de hoy como la que cuenta con más posibilidades de llevarse a cabo.