Vox estudia denunciar por falso testimonio a Armengol por mentir en el Congreso, Senado, Supremo y Parlament

Según ha podido saber OKBALEARES, los servicios jurídicos de Vox están estudiando la opción más efectiva para denunciar a Francina Armengol por falso testimonio, por faltar a la verdad, en todas sus comparecencias en las comisiones de investigación sobre el caso Koldo y el caso Mascarillas. La formación política entiende que Armengol ha mentido en reiteradas ocasiones en el Congreso sobre su relación con Koldo.

Vox está analizando de nuevo –ya lo había hecho antes del informe de la UCO que la compromete– las comparecencias de la presidenta del Congreso en las respectivas comisiones de investigación del Congreso de los Diputados, del Senado, del Parlament balear y, más recientemente y por escrito, en su declaración como testigo del ‘caso mascarillas’ ante el Tribunal Supremo.

OKBALEARES también puede adelantar las tres vías en las que trabaja Vox. La que parece tener más probabilidades de prosperar es presentar una denuncia por falso testimonio en la Fiscalía. Pero hay otras opciones, quizás menos efectivas.

El partido de Abascal en Baleares también estudia presentar una Proposición No de Ley en el Parlament balear para que sea la Cámara autonómica la que presente la denuncia en Fiscalía. Para esta iniciativa podemos adelantar que contaría con el apoyo total del Partido Popular en Baleares. Algo similar se podría plantear tanto en el Congreso como en el Senado.

La opción con menos posibilidades sería plantear que el Parlament denuncie a Armengol a través de un escrito en la Mesa del Parlament. Es una opción sin recorrido, según apuntan fuentes parlamentarias.

Al incluir contradicciones y supuestas mentiras también ante el Tribunal Supremo, la primera opción, la de acudir directamente a la Fiscalía, es la que se presenta a día de hoy como la que cuenta con más posibilidades de llevarse a cabo.

En el propio Congreso de los Diputados, por dos veces, en la comisión de investigación del Senado, en la del Parlamento balear y más recientemente en su declaración escrita ante el Tribunal Supremo. El informe de la UCO deja en evidencia que Francina Armengol mintió al menos en todas estas situaciones y en escenarios tan significativos.

La presidenta del Congreso mantuvo silencio e incluso suspendió actos públicos durante los trece días que transcurrieron entre el estallido del caso Koldo y su primera declaración.

Fue el 5 de marzo de 2024, en el propio Congreso de los Diputados, donde compareció nerviosa ante la multitud de medios de comunicación que habían sido convocados de urgencia. Allí hizo pública su primera gran mentira. Armengol aseguró en ese momento que ella era «una víctima y no cómplice» y que las mascarillas «las eligieron los técnicos».

Su primera versión ya no fue creíble una vez repasados editoriales y noticias de la mayoría de medios al día siguiente. Derivó al Servicio Balear de Salud las gestiones para la compra de mascarillas. Algo que la UCO acaba de desmontar en su informe al que ha tenido acceso OKDIARIO.

Otro punto que ahora es muy significativo es el momento de su comparecencia en la comisión de investigación que abrió el Parlamento balear para aclarar el caso mascarillas. Fue el 31 de mayo de 2024. Allí dijo por primera vez que «no conocía de nada a Víctor de Aldama».

La UCO muestra mensajes de Koldo a la ex presidenta balear en los que le adelanta que Aldama se reunirá con ella para la compra de PCR para los aeropuertos y que el comisionista entraría en la sede del Gobierno balear incrustado en una delegación de Air Europa capitaneada por Javier Hidalgo.

A posteriori, tras negar a Aldama en varias ocasiones, tuvo también que rectificar públicamente cuando el responsable empresarial de la trama declaró que estuvo con Armengol en su despacho. Al cabo de pocas horas, Armengol reconoció que «seguramente era un señor que la visitó como acompañante de Air Europa».

El 20 de mayo volvió a decir en el Congreso de los Diputados que nunca habló con Koldo de mascarillas. Algo que ha sido claramente desmontado y con pruebas por el informe de la Guardia Civil.

El 8 de julio, y en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, Armengol mantuvo todas las mentiras sin saber que Koldo también había hecho pantallazos de sus conversaciones escritas por ella.

Tras quedar acreditadas todas o buena parte de sus mentiras, es conveniente volver de nuevo al 31 de mayo de 2024, en su comparecencia en la comisión de investigación del Parlament balear. Allí, asediada a preguntas por PP y Vox, llegó a defenderse diciendo a los diputados que «en una comisión de investigación no se puede mentir».

Tampoco pueden mentir los testigos en un juicio. Lo hizo en su reciente declaración como testigo en el juicio que el Tribunal Supremo sigue por el caso Mascarillas contra Ábalos, Koldo y Aldama.

Armengol negó haber dado órdenes durante su mandato como presidenta de Baleares para comprar mascarillas a Soluciones de Gestión, la empresa vinculada al empresario Víctor de Aldama. Fue en el escrito que envió al tribunal. Un escrito firmado por ella en el que añadía que nunca estuvo en la gestión de la compra de mascarillas y que eso lo hacían otros cargos de su gobierno con criterios técnicos.

El informe de la UCO destapa este jueves los mensajes de Armengol a Koldo que la presidenta del Congreso negó: «¿Sabes quién vende mascarillas?».