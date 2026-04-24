Los clientes del operador móvil Digi están experimentando desde el mediodía de este viernes una interrupción generalizada en el servicio de llamadas de voz. La incidencia generalizada en toda España afecta a la emisión como a la recepción de comunicaciones telefónicas.

Según los registros de actividad del sector y los reportes de los usuarios afectados en redes sociales. Los clientes del operador rumano se han quedado este viernes sin poder utilizar Internet y sin el servicio de llamadas desde sus móviles.

La cantidad de incidencias reportadas por la compañía se ha ido multiplicando a lo largo de la mañana, concentrándose principalmente en grandes ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia, aunque después se ha extendido por todo el territorio español.

Una salida a Bolsa aplazada

Hace tan solo unos días la operadora aplazó su salida a Bolsa por las «condiciones de inestabilidad del mercado». La empresa detallaba que esta decisión se ha tomado por la situación geopolítica actual y la consecuente inestabilidad de los mercados.

Asimismo, Digi apuntó que se continuarían monitorizando «la evolución del contexto global y los mercados de capitales para evaluar la posibilidad de una potencial transacción». Cabe recordar que la compañía no contaba con un calendario concreto para su debut bursátil, ni tenía una necesidad «urgente» de ejecutarlo.

La empresa esperaba colocar entre 500 y 600 millones de euros en una operación que combinaría una oferta pública de suscripción de nuevas acciones con una oferta pública de venta (OPV) de títulos ya existentes.