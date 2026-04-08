TELECOMUNICACIONES

Digi sufre una caída en toda España y deja a sus clientes sin poder hacer ni recibir llamadas

El fallo estaría afectandoa la red móvil del operador móvil 'low cost'

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Foto: Unsplash
Alba Martín

Desde primera hora de la mañana de este miércoles los clientes de Digi están sufriendo un problema de caída de su red móvil a nivel nacional. Miles de usuarios han reportado problemas para hacer o recibir llamadas a través de sus líneas móviles.

Se trata de una interrupción del servicio de llamadas de voz en muy diferentes zonas de España, según ha constatado la plataforma especializada en el análisis de incidencias de telecomunicaciones Downdetector y han confirmado con sus quejas los clientes en diferentes redes sociales.

Por el momento, los reportes de los propios usuarios de la operadora low cost dejan ver que la caída afecta a la red móvil de Digi. Por este motivo, por el momento, los clientes no pueden ni hacer ni recibir llamadas.

Digi ha resuelto el problema

Según asegura Europa Press, Digi la incidencia ya ha sido «completamente resuelta»: «Confirmamos que todos nuestros servicios funcionan con normalidad», han explicado fuentes de la ‘teleco’ de origen rumano.

La empresa ha señalado que desde el primer momento activó sus protocolos y trabajó de forma prioritaria para restablecer el servicio, «que ya funciona con total normalidad».

 

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