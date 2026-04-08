Desde primera hora de la mañana de este miércoles los clientes de Digi están sufriendo un problema de caída de su red móvil a nivel nacional. Miles de usuarios han reportado problemas para hacer o recibir llamadas a través de sus líneas móviles.

Se trata de una interrupción del servicio de llamadas de voz en muy diferentes zonas de España, según ha constatado la plataforma especializada en el análisis de incidencias de telecomunicaciones Downdetector y han confirmado con sus quejas los clientes en diferentes redes sociales.