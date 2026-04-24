Giro radical en el tiempo en Madrid: la AEMET alerta a los madrileños por la llegada de tormentas y calima

La AEMET alerta a los madrileños por la llegada de tormentas y calima, llega un giro radical en el tiempo en Madrid. Un cambio de tendencia que puede ser esencial que tengamos en mente, sobre todo, si descubrimos lo que puede pasar en breve. Una situación del todo inesperada que, sin duda alguna, podría convertirse en la antesala de algo más. Es hora de saber qué es lo que nos espera de cara a un fin de semana con un fenómeno poco común.

Madrid y el corazón de España se preparan para ver llegar un giro radical que puede acabar siendo el que nos acompañará en breve en estos días en los que cada detalle cuenta y puede acabar siendo la manera de empezar a organizar unos planes que pueden hacernos ver un giro importante en el tiempo de estas próximas jornadas. La AEMET lanza una importante alerta con tormentas y calima que pueden hacer que cambiemos de planes en unos días en los que todo puede ser posible. Los madrileños se preparan para un fin de semana en el que nos esperan importantes novedades.

El tiempo en Madrid se prepara para un giro radical

El giro radical que nos espera en Madrid puede cambiarlo todo, en especial, si tenemos en cuenta que estaremos pendientes de unos cambios que pueden acabar de convertirse en un tiempo que nadie hubiera espera en este punto del país. Lo que puede pasar es algo, para lo que realmente no estamos del todo preparados, sino todo lo contrario.

Estamos viviendo una primavera que puede acabar siendo la que nos dará una novedad importante en estos días en los que el tiempo cobra un especial protagonismo. Estaremos muy pendientes de una situación que puede complicarse por momentos y nos hará estar ante un cambio de tendencia que no esperaríamos.

Es hora de conocer lo que puede pasar en estos días en los que la AEMET acaba de lanzar una importante advertencia ante la llegada de un cambio de tendencia que tenemos en mente y que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Es momento de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que todos empezamos a hacer planes. No sólo llegan tormentas, también calima un fenómeno poco común.

La AEMET lanza una alerta ante la llegada de tormentas y calima

La llegada de tormentas y calima puede acabar siendo el motivo por el que la AEMET acabe de darnos algunos cambios destacados. Los expertos no dudan en lanzar una alerta ante una serie de fenómenos que pueden cambiarlo todo en estos días que tenemos por delante.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Nuboso o cubierto por nubes altas y medias, y abundante nubosidad de desarrollo. Probables lluvias y chubascos, probablemente acompañados de tormentas y por la tarde y más probables durante la madrugada y por la tarde. Temperaturas en ligero ascenso. Viento flojo variable». La llegada de tormentas ya es inminente en estas próximas horas: «Tormentas, más probables durante la madrugada y por la tarde».

Para el resto de España la situación no será muy distinta: «Con la llegada del aire frío en altura, la inestabilidad predominará en gran parte del interior peninsular. Se prevé abundante nubosidad de evolución, con chubascos y tormentas generalizados. Durante la madrugada, se espera que continúen las precipitaciones en el norte Extremadura, la Comunidad de Madrid y el oeste de Castilla-La Mancha, y que se extiendan hacia la meseta norte. En la segunda mitad del día, se esperan chubascos fuertes acompañados de tormenta y de posible granizo en Castilla y León, norte y oeste de Castilla-La Macha, La Rioja y Madrid; con menor probabilidad, podrían darse en otros puntos de la meseta sur, centro y este de Andalucía, sur de la Comunidad Valenciana y otras zonas montañosas del norte. En el noreste y en Baleares, los cielos estarán despejados o con nubes altas y, en Canarias, nubosos. Son posibles las brumas y los bancos de niebla matinales en el interior de la Comunidad Valencia. La calima irá remitiendo y desplazándose hacia el este peninsular. Las temperaturas máximas descenderán en la Península y en Baleares, de forma notable el sureste, y subirán en el noreste; las mínimas subirán en la mitad occidental y bajarán en la oriental y en Baleares. En Canarias, se espera un ascenso de las máximas en medianías y cumbres de las islas más montañosas y pocos cambios en las mínimas».

Las alertas estarán activadas: «De madrugada, tormentas en las mesetas y en el sistema Central. Por la tarde, chubascos fuertes y tormentas en Castilla y León, norte y oeste de Castilla-La Mancha, La Rioja y Madrid. Descenso notable de las temperaturas máximas en el sureste».