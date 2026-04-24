Hoy, la provincia de Zaragoza experimentará intervalos nubosos que irán dando paso a un cielo mayormente despejado por la tarde. Sin embargo, en el sistema Ibérico se desarrollará nubosidad que podría provocar chubascos aislados y tormentas. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, mientras que las máximas se mantendrán estables. Viento variable, que se tornará suave desde el este y sureste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y ambiente primaveral

Con un cielo despejado y un sol que se despereza lento, este día en Zaragoza promete ser un verdadero regalo de primavera. Las temperaturas oscilarán entre los 12 grados como mínimo y alcanzarán hasta los 26 en su máximo esplendor. A medida que el día avanza, el viento soplará suave del sureste a unos 10 km/h, con ráfagas de hasta 7 km/h, lo que aportará un aire fresco pero agradable. La sensación térmica se mantendrá en armonía con la temperatura real, ofreciendo un ambiente cómodo para disfrutar del día.

Después del mediodía, la tarde se presentará igualmente despejada, con unas temperaturas suaves que invitarán a salir a disfrutar de las horas de luz, que se extenderán desde la salida del sol a las 07:10 hasta su puesta a las 20:53. La humedad, aunque relativamente baja, aportará un leve toque de sensación cálida, pero no se esperan lluvias en su recorrido. Así que hoy es un día ideal para pasear bajo el cielo luminoso de Zaragoza, donde el tiempo parece acordarse de que es primavera.

Calatayud: nubes y viento con posibilidad de lluvia

La mañana en Calatayud despierta con una sensación de inminente cambio, con ráfagas de viento que juegan entre las calles y nubes que se acumulan en el horizonte. A medida que avanza el día, la inestabilidad del tiempo será protagonista, con cielos que pasarán de un suave azul a un gris ominoso, marcando un contraste palpable.

A primeras horas, se prevé una temperatura mínima de 9°C, que sin embargo, dará paso a un leve ascenso hasta los 25°C por la tarde. No obstante, el viento soplará con fuerza, alcanzando hasta 20 km/h y la probabilidad de lluvia aumentará, especialmente durante la tarde-noche, con un 45 % de posibilidad de chubascos. Ante este panorama, es mejor no olvidar el paraguas y estar preparado para cualquier eventualidad.

Tarazona: cielo variable con posibles lluvias

El tiempo en Tarazona se presenta estable, con un cielo que alternará entre nubes y claros a lo largo del día. Se prevé que las temperaturas oscilen entre los 10 y 24 grados, con algunas posibilidades de lluvia, especialmente por la mañana y durante la tarde-noche, acompañadas de un viento leve del sureste.

Un día ideal para disfrutar de un agradable paseo por la ciudad o realizar actividades al aire libre, aprovechando el ambiente tranquilo y templado. Es el momento perfecto para relajarse y disfrutar de las pequeñas cosas que nos ofrece la jornada.