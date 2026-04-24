Es el pueblo en el que nació la leyenda de Sant Jordi y este fin de semana se transforma en la feria medieval más grande de Cataluña

Cada primavera, la villa amurallada de Montblanc cambia de piel y se sumerge en una atmósfera que parece detenida en el tiempo. Durante diez días, sus calles empedradas, plazas y murallas se llenan de vida con motivo de la Setmana Medieval de Montblanc, una celebración que ya se ha convertido en una de las más emblemáticas y que acoge la feria medieval más grande de Cataluña.

Lejos de ser una simple recreación histórica, el evento transforma por completo el ritmo cotidiano del municipio, invitando tanto a vecinos como a visitantes a participar en una experiencia inmersiva donde la historia, la cultura y la tradición conviven de forma natural. En esta 39ª edición, celebrada del 17 al 26 de abril de 2026, el protagonismo vuelve a recaer en una programación diversa que combina espectáculos, recreaciones históricas y, especialmente, uno de sus mayores atractivos: el mercado medieval. Durante dos fines de semana clave —el pasado 18 y 19, y el próximo 25 y 26 de abril—, el núcleo antiguo de Montblanc se convierte en un auténtico hervidero de actividad.

El pueblo en el que se celebra la feria medieval más grande de Cataluña

Situada a poco más de una hora y media de Barcelona, Montblanc ofrece durante estos días una experiencia inmersiva en la que el visitante se convierte en espectador y protagonista al mismo tiempo.

Más de un centenar de puestos se distribuyen por calles y plazas, ofreciendo productos que evocan la vida en la Edad Media. A ello se suma el mercado de vinos de la Denominación de Origen Conca de Barberà, que aporta un matiz gastronómico y local a la experiencia.

El mercado medieval: el corazón de la Feria

El mercado medieval es, sin duda, uno de los grandes pilares de la celebración. Pasear por él es adentrarse en un recorrido sensorial donde predominan los aromas, los colores y los sonidos de otra época. Artesanos llegados de distintos puntos del país exhiben sus creaciones en puestos cuidadosamente ambientados: desde cerámica y cuero hasta joyería, textiles o productos gastronómicos tradicionales.

La esencia de este evento se encuentra en observar el proceso, conversar con los creadores y comprender mejor los oficios antiguos que han dado forma a la cultura local. A destacar que uno de los aspectos más valorados por quienes visitan el mercado es su capacidad para recrear, con bastante fidelidad, la atmósfera medieval.

Los vendedores del mercado medieval de Montblanc visten trajes de época, utilizan herramientas tradicionales y, en muchos casos, elaboran los productos en el momento. Esta interacción directa convierte la visita en una experiencia didáctica y cercana, especialmente interesante para familias o personas curiosas por la historia cotidiana.

Oficios y demostraciones en vivo en la feria medieval más grande de Cataluña

Más allá de la venta de productos, el mercado incorpora espacios dedicados a la demostración de oficios antiguos. Herreros, carpinteros, tejedores o vidrieros muestran sus técnicas en directo, permitiendo al público observar cómo se trabajaba siglos atrás.

Este tipo de actividades aporta un valor añadido, ya que no solo entretiene, sino que también contribuye a la preservación del patrimonio cultural inmaterial.

Según destaca turismo de Cataluña, este tipo de eventos favorece la transmisión de conocimientos tradicionales y refuerza el vínculo entre cultura y territorio. En el caso de Montblanc, esta conexión se hace especialmente visible en la implicación de la comunidad local, que participa activamente en la organización y desarrollo de la feria.

El mercado de vinos y la identidad local

Otro de los grandes atractivos es el mercado de vinos de la DO Conca de Barberà, ubicado en un entorno tan singular como el Fossar de la muralla de Sant Francesc. Aquí, varias bodegas de la comarca ofrecen degustaciones de sus productos, permitiendo a los visitantes descubrir variedades autóctonas y conocer de primera mano el trabajo de los productores locales.

Este espacio no solo complementa la experiencia del mercado medieval, sino que refuerza la identidad gastronómica de la zona. Tal y como señala la Organización Mundial del Turismo, la integración de productos locales en eventos culturales contribuye al desarrollo sostenible del turismo y a la valorización de las economías rurales.

La leyenda de Sant Jordi como eje central

El momento más esperado de toda la programación es la representación de la leyenda de Sant Jordi, un espectáculo que se ha convertido en el emblema de la fiesta. Este acto, que se celebra en el espacio conocido como El Foradot, recrea con gran despliegue escénico la historia del caballero que vence al dragón para salvar a la princesa.