Cuándo se juega el Bayern de Múnich – Barcelona femenino: horario y dónde ver por TV en directo las semifinales de la Champions League

El Barcelona femenino, tras conquistar una nueva Liga F más, se enfrenta ahora al Bayern de Múnich en la ida de las semifinales de la Champions League. Las pupilas de Pere Romeu esperan sacar un resultado positivo de tierras germanas de cara al encuentro de vuelta de la próxima semana que se disputará en el Camp Nou y en el que se decidirá quién pasa a la final. A continuación te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo este partidazo que se juega en el Allianz Arena.

Horario del Bayern de Múnich – Barcelona femenino: a qué hora empieza el partido de la Champions League

El Barcelona femenino viaja a Alemania para medirse al Bayern de Múnich en el partido que corresponde a la ida de las semifinales de la Champions League. El conjunto catalán se proclamó hace unos días campeón de la Liga F y ahora esperan poder sacar un buen resultado de tierras germanas para que el domingo 3 de mayo puedan certificar su pase a la gran final de la máxima competición continental, donde se verían las caras ante el Arsenal o el Olympique de Lyon, que son los clubes que disputan la otra eliminatoria.

Cuándo es el partido de la Champions League Bayern de Múnich – Barcelona femenino

La UEFA ha programado este emocionante Bayern de Múnich – Barcelona femenino de la ida de las semifinales de la Champions League para este sábado 25 de abril. El organismo que controla el fútbol del viejo continente ha fijado este choque de las germanas y las azulgranas en el horario de las 18:15 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa del choque para que el balón pueda rodar de manera puntual en el Allianz Arena.

Dónde ver en directo gratis el Bayern de Múnich vs Barcelona femenino: canal de TV y cómo ver online

El cuadro azulgrana se plantó en esta ronda tras haberse cargado al Real Madrid en los cuartos de final de la máxima competición continental y ahora buscarán eliminar a las alemanas. Este Bayern de Múnich – Barcelona femenino correspondiente a la ida de las semifinales de la Champions League se podrá ver en directo por televisión a través de Disney+ y de Teledeporte. La primera plataforma es de pago y será necesaria una suscripción, mientras que la segunda forma parte del ente público RTVE, por lo que este choque entre dos gigantes del fútbol continental se podrá ver gratis y en abierto por TV.

Todos aquellos hinchas del conjunto culé y los amantes de este deporte en general también van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el Bayern de Múnich – Barcelona femenino de la ida de las semifinales de la Champions League a través de las aplicaciones de Disney+ o RTVE Play. Estas apps estarán disponibles para ser descargadas en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. También se podrá acceder a las páginas webs de estos operadores para disfrutar de todo lo que suceda en el Allianz Arena.

Además, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre la previa de este partidazo que corresponde a la ida de las semifinales de la Champions League. Una vez termine el encuentro en tierras germanas publicaremos la crónica del Bayern de Múnich – Barcelona femenino y también compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones relevantes de las protagonistas de la batalla del Allianz Arena.

Dónde escuchar por radio en directo el Bayern de Múnich – Barcelona femenino

Por otro lado, todos aquellos seguidores del fútbol femenino y del cuadro catalán que vayan a poder ver en directo por televisión ni en vivo online ni en streaming este partidazo de la ida de las semifinales de la Champions League van a poder escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, RNE u Onda Cero podrán conectar con el Allianz Arena para contar todo lo que esté sucediendo en el Bayern de Múnich – Barcelona femenino.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Bayern de Múnich – Barcelona femenino?

El Allianz Arena, situado en el barrio de Fröttmaning, será el estadio donde se jugará este Bayern de Múnich – Barcelona femenino de la ida de las semifinales de la Champions League. Este recinto deportivo se inauguró en 2005 y fue sede del Mundial que un año más tarde se celebró en Alemania. Tiene capacidad para unas 75.000 personas y se espera que este sábado pueda presentar un gran ambiente en esta cita tan emocionante en el que ambos equipos lucharán por un puesto en la gran final de la máxima competición continental.

La UEFA designó a la árbitra croata Ivana Martincic para que imparta justicia en el Bayern de Múnich – Barcelona femenino correspondiente a la ida de las semifinales de la Champions League. Su compatriota Ivan Bebek será el encargado de revisar en el VAR todas las jugadas polémicas que sucedan sobre el terreno de juego para, en el caso de considerarlo oportuno, recomendar a su compañera que vaya a revisar la acción al monitor que estará instalado en la banda del Allianz Arena.