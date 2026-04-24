Ni queso fresco ni de Burgos: el ingrediente de la chef Samantha Vallejo-Nágera para hacer una tarta de queso exquisita

La tarta de queso es uno de los postres más populares y versátiles de la gastronomía española, pero dentro de sus múltiples versiones hay recetas como la de la chef Samantha Vallejo-Nágera que sorprenden por su enfoque innovador. En su versión, el protagonista es el queso azul, que se integra en una mezcla equilibrada con queso crema, nata, azúcar y huevos.

El resultado es una tarta suave y cremosa con un sabor profundo y ligeramente salado que contrasta con el dulzor. La base casera con cítricos y el horneado lento refuerzan textura y aroma. Es una propuesta creativa que reinventa la tarta de queso tradicional.

La receta de tarta de queso de Samantha Vallejo-Nágera

La experta en repostería publicó hace una década en su blog la receta de su tarta de queso, en la que incorpora un ingrediente poco habitual en este tipo de postres: el queso azul, que también forma parte de la receta del chef Eneko Atxa. Esta tarta combina la cremosidad del queso crema con el sabor intenso y salado del queso azul, creando un contraste equilibrado entre dulce y salado.

Ingredientes y elaboración

Ingredientes para la masa: 500 g de harina, 150 g de azúcar, 250 g de mantequilla en pomada, 1 huevo, 2 yemas, ralladura de limón, ralladura de naranja y una pizca de sal.

Ingredientes para la crema: 250 ml de nata, 450 g de queso crema, 6 huevos, 60 g de queso azul y 150 g de azúcar.

Para elaborar la tarta de queso, primero se prepara la masa mezclando el azúcar con la mantequilla hasta obtener una textura semilíquida. A continuación, se incorporan el huevo y las yemas, mezclando de nuevo. Se añade la sal y la harina tamizada poco a poco, y se termina con la ralladura de limón y de naranja.

Luego, se sigue amasando hasta conseguir una masa que se despegue de las paredes del bol. En ese punto, se sigue trabajando con las manos y, cuando adquiere más consistencia, se puede amasar sobre la mesa ligeramente enharinada.

El siguiente paso consiste en engrasar un molde con mantequilla y extender la masa en su interior. Se hornea durante 20 minutos a 180 ºC con peso encima, como legumbres secas, para evitar que suba. Es importante que no llegue a dorarse. Después, se retira del horno y se deja enfriar.

Para la crema, se mezclan todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea. Se vierte sobre la base ya horneada y se vuelve a introducir en el horno a 180 ºC hasta que cuaje. Finalmente, se deja enfriar completamente antes de servir.

Receta de ‘La Viña’

#cheesecakelaviña #tartaqueso #tartaquesolaviña #cheesecake #tartadequeso #tortadequeso ♬ The Four Seasons. Winter. I. Allegro Non Molto. Great for Baby’s Brain, Mozart Effect, Stress Reduction and Pure Enjoyment. – Antonio Vivaldi @pausayplato TARTA DE QUESO LA VIÑA!!😋🍰 • Las tartas de queso o cheesecake son fáciles de hacer, están muy buenas y son bastante socorridas en un momento dado. Hoy vamos con la conocidísima Tarta La Viña, tan suave al paladar, de textura delicada e increíblemente rica y, ojo al parche, fácil de hacer… tanto que asusta. Solamente bate todos los ingredientes, lleva al horno y siéntate en el sofá a ver un capítulo de tu serie favorita mientras se hace. Ya no hay excusas para hacer un postre de altísimo nivel sin pasar horas y horas en la cocina. Esto se hace cantando… o viendo una serie, como tú prefieras!!😜 • INGREDIENTES: (molde 25cms) 900 grs. queso crema🍚 (tipo Philadelphia) 500 ml. nata montar🥛o crema leche (35%) 240 grs. azúcar🍚 5 huevos L🥚 1 cs. maicena o harina🍙(15 grs.) • Vas a tardar más en leer esto que en hacerla. Pon el horno a 220º (calor arriba/abajo). Vierte todos los ingredientes en un bowl grande (no olvides quitar las cáscaras a los huevos…) y castígalos con la batidora sin compasión hasta que queden bien mezclados. Pon un papel sulfurizado (papel de horno) por dentro del recipiente y vierte la mezcla.⏱️ • Hornéalo durante 40 minutos, mientras tú, cómodamente, te sientas en el sofá a ver la tele o una peli. Una vez horneado, retira y deja templar (verás que tiembla como se ve en el vídeo, luego cuando repose se asentará). Mete en la nevera y consume al día siguiente. Ahora sí, coge una cucharilla y prepárate para sentir un orgasmo gastronómico de proporciones bíblicas… si sobrevives, nos vemos en la siguiente receta!!!🙊 • Si eres fan de las tartas de queso no te pierdas este gran clásico, la tarta de La Viña se va a convertir en tu favorita al primer bocado. Mil gracias por tu apoyo, te deseo un día genial!🥰 • #tartalaviña

Esta tarta de queso nació en el bar restaurante «La Viña» en San Sebastián. Se caracteriza por su textura sumamente cremosa y suave, un sabor intenso a queso y una superficie tostada sin base de galleta. Se hornea a alta temperatura, resultando en un exterior dorado y un interior casi líquido que se asienta al enfriar.