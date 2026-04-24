Octavio Mulet, el ‘héroe’ que ha salvado la vida de Roca Rey y Morante de la Puebla en la misma semana

La Feria de Abril 2026 ha vivido dos tardes dramáticas en La Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Y es que en apenas una semana, dos importantes figuras del mundo del toreo han sufrido unas complicadas cogidas que han situado su estado de salud en la primera línea de la noticia. El primero fue Morante de la Puebla quien tuvo que ser intervenido de manera urgente, durante más de dos horas, tras una cornada que le afectó al recto y al aparato esfinteriano. 72 horas más tarde, fue el turno de Andrés Roca Rey, el cual volvió a sembrar el silencio en los tendidos tras recibir un asta de 35 centímetros en el muslo que le obligó a pasar por quirófano, provocándole un importante destrozo muscular.

En ambos casos, estuvo el mismo nombre detrás de la impecable respuesta médica que recibieron: Octavio Mulet, el jefe del equipo quirúrgico de la enfermería de La Maestranza de Sevilla. Su intervención rápida, precisa y profesional fue decisiva para salvar la vida de los dos diestros y, como era de esperar, se ha despertado un gran interés por conocer quién es este cirujano que ha estado al frente de las operaciones que lograron estabilizar a Roca Rey y Morante de la Puebla.

Octavio Mulet es uno de los cirujanos más reconocidos de la capital hispalense. Cuenta con una carrera de más de dos décadas en el mundo de la medicina, y es por ello por lo que se han puesto en sus manos numerosos rostros conocidos, principalmente del ámbito taurino, como es el caso de Manuel Escribano, Miguel de Juan, Lalo de María, Daniel Luque o Miguel Ángel Perera, entre otros. Tal y como se puede ver en su perfil de LinkedIn, estudió en la Universidad de Sevilla y, actualmente, lleva trabajando casi tres décadas en el Hospital Universitario Virgen de Valme, ubicado en Sevilla, concretamente en el kilómetro 548 de la carretera de Cádiz.

Según expresa él mismo en dicha red social, gracias a su experiencia en el centro médico señalado, ha logrado «forjar una carrera distinguida en la coloproctología». Y es que asegura que desde el principio, el Hospital Universitario Virgen de Valme le ha permitido trabajar «en un ambiente que valora la competencia y la humanidad en el cuidado de los pacientes». Además, por otro lado, Octavio también señala que, a pesar de su larga trayectoria, continúa aprendiendo de la mano de los avances de la tecnología en el ámbito. «Mi compromiso es seguir mejorando la calidad de vida de nuestros usuarios a través de prácticas médicas basadas en la evidencia y la mejora continua de los procesos hospitalarios», señala.

En cuanto a su vida personal se refiere, son prácticamente nulos los datos que se conocen. De hecho, no es muy asiduo a actualizar sus redes sociales, y el escaso contenido que ha llegado a compartir se centra exclusivamente en su carrera profesional.