José Manuel Soto lamenta en ‘Supervivientes’ que muchos fans le «dieron la espalda» por criticar a la izquierda: «Soy buena persona»

José Manuel Soto se ha mostrado completamente hundido en Supervivientes tras una nueva pulla de Jorge Javier Vázquez, por la que el cantante ha acabado lamentando en directo que «mucho público» le haya «dado la espalda», en alusión a sus fans, por sus opiniones políticas contrarias a la izquierda.

El artista, en los últimos años, ha opinado abiertamente sobre asuntos políticos en sus redes sociales, donde ha cargado contra el Gobierno, razón por la que muchos haters se le han echado encima y lo han tachado de «facha». Pero José Manuel Soto ha demostrado que, en algunos casos, la procesión va por dentro, como desveló en la gala de este jueves en Supervivientes.

José Manuel Soto no lo habría confesado sin la nueva pulla de Jorge Javier Vázquez, por la que se le vio afectado anímicamente. Expresó su cansancio por caer siempre con su equipo en la peor de las dos playas del concurso, y por compartir espacio con quienes no dejan de discutir y generar conflictos, momento en el que Jorge Javier le dijo, de alguna forma, que se lo merecía: «Eso es el karma». Soto atribuyó ese ataque a sus diferencias ideológicas, razón por la que ya ha recibido varias indirectas en esta edición por parte del presentador, que no esconde su apoyo a Pedro Sánchez.

Sin embargo, en esta ocasión fue Jorge Javier el que se llevó los palos de la audiencia por cebarse de esa forma con el concursante por algo completamente ajeno al reality, donde nunca se ha metido en ese tipo de charcos. Visto el revuelo generado en redes, el presentador explicó que su comentario se debía, en realidad, a una supuesta insinuación del cantante: la de que la brutal pelea entre Claudia y Gerard era algo que él mismo había advertido cuando habló del nivel de «violencia verbal», por el que se llevó una reprimenda del conductor del programa.

«Necesito aclarar un malentendido porque creo que está adquiriendo unas dimensiones que no son tales (…) Me molestó lo que sucedió porque, con la bronca entre Claudia y Gerard, tú tomaste la palabra y dijiste que se te cortó, que se te mandó callar. En ningún momento se te mandó callar. Lo que sí tuvimos fue una diferencia de opinión, pero en ningún momento te mandé callar ni te prohibí hablar, porque aquí las palabras tienen que ser muy puntillosas. Y me gustaría, José Manuel, que aquí reconocieras que te equivocaste», explicó Jorge Javier.

Fue entonces cuando el artista tomó la palabra para protagonizar una intervención que finalizó en llanto: «Era una forma de hablar. He aprendido que aquí hay expresiones que no se pueden usar. Y quiero dejar claro que lo último que quiero es perjudicar a este programa, porque este programa ha tenido el detalle de contar conmigo. Hace mucho tiempo que ningún programa de televisión cuenta conmigo, y estoy muy agradecido», aclaró por su parte.

En ese sentido, recordó que ese es el motivo por el que decidió participar en Supervivientes, «ese agradecimiento». «Soy víctima de mis propios excesos verbales y, por culpa de eso, porque alguna vez he metido la pata en las redes sociales, ha habido mucho público mío que me ha dado la espalda», lamentó.

Por eso, espera que su paso por Supervivientes le ayude a «renovar esa imagen» y que la gente lo vea como es «de verdad», porque en el reality «no puedes aparentar lo que no eres». «Quiero demostrar que soy una buena persona», detalló el artista, visiblemente emocionado. El público de plató le dedicó una ovación, después de que el presentador le trasladara que el equipo del programa -incluido él- está «encantado» con su presencia.